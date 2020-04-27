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火災奪命「會負起責任」　錢櫃、好樂迪今日開盤股價下挫

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▲台北市錢櫃林森店26日驚傳重大公安意外，衝擊今日股價表現。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市錢櫃林森店26日驚傳重大公安意外，衝擊今日股價表現。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

台北市錢櫃林森店26日驚傳火警，釀5死、1命危、54人送醫，檢調仍在釐清真相，興櫃KTV業者錢櫃昨日晚間發佈重大訊息表示會負起應負之責任，今日開盤股價下挫逾9%，而好樂迪轉投資錢櫃，開盤股價亦受拖累，跌幅逾3%。

全台有三大連鎖KTV體系，包括好樂迪、錢櫃及星據點。興櫃股錢櫃因獲利能力佳，電視大亨練台生曾在2008年投資入主；錢櫃鎖定消費力較高的上班族客群，目前全台共有16處據點。

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▲台北市錢櫃林森店26日驚傳重大公安意外，檢調傳訊錢櫃員工及包商釐清真相。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市錢櫃林森店26日驚傳重大公安意外，檢調傳訊錢櫃員工及包商釐清真相。（圖／記者李毓康攝）

依據經濟部商業司資料，錢櫃林森店的營業法人為迪廣國際股份有限公司，為錢櫃100%持有之子公司，而好樂迪轉投資錢櫃公司，目前持股約26.06%。

錢櫃表示，該門市有投保相關財產保險及公共安全責任險，由於理賠涉及災害鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜，因此尚無法確認保險理賠金額。錢櫃、好樂迪分別表示，未來有進一步確定損失金額及理賠金額，將再進行公告。

依據財報，受到新冠肺炎疫情衝擊，錢櫃2020年3月自結合併營收2.12億元，月減23.89％、年減28.35％，創下近7年半低點。今年第一季合併營收達9.19億元，季減1.37％、年減11.39％，為近八年同期低點。

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