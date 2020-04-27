小公主金與正「打趴北韓男性領導」　純正白頭山血統帶她飛

▲金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩多日未在官媒露面，健康狀況成為外界關注焦點。如果他真的不幸病逝，他的胞妹金與正可能暫時代理他的職務。《彭博》則分析幾點金與正勝過其他男性競爭對手的優勢。

報導指出，在所有可能接替金正恩政權的金氏家族中，金與正似乎能成為明確的選擇。30多歲的金與正近年來一直出現在金正恩身邊，參與跟美國總統川普、中國國家主席習近平的峰會。2018年平昌冬季奧運開幕時，金與正還代表北韓前往南韓，美國副總統潘斯當時也在現場。

分析認為，金與正面臨最大的問題在於她的性別，北韓政權主要都由男性控制。雖然許多觀察人士表示，血統比性別更重要，但也有人抱持懷疑態度。

▲金正恩神隱多日。（圖／朝中社）



高麗大學北韓研究教授俞浩烈（Yoo Ho Yeol）認為，考量到北韓的父權制，金與正的能力會受到限制，除了由男性主導的領導層會抵制女性領袖，普通的民眾也會排斥。俞浩烈曾擔任南韓國防部的顧問。

金正恩連續兩周未在官媒露面，各種消息傳出，甚至有傳聞指出他失去行為能力。此後，外界便在猜想，金與正是否能成為北韓首位女性領導。

金正恩在父親於2011年去世後，曾一度被懷疑年輕的他是否具備治理能力。他很快就施加權威，也清除潛在對手。金與正持續伴隨在哥哥身邊，從中獲得資歷。

美國智庫蘭德公司政策分析師Soo Kim認為，對於任何懷疑金與正能力的人來說，她也會帶來同樣的驚喜，「北韓的命運始於金家，也結束於金家。」至於其他可能成為接班人的男性，除了更年輕，也在權力核心缺乏經驗。

金正恩的哥哥金正哲沒有正式頭銜，對政治不感興趣。金正恩另有1名姪子金漢率則譴責北韓政權，據信住在國外。南韓媒體雖指出，金正恩有一名10歲兒子，但未被官媒正式提起。

金與正可能於1988年或1989年出生，她的父親稱呼她為「與正公主」。金正日病逝時，金與正出現在金正恩身邊，使得北韓民眾都知道她隸屬白頭山血統。

南韓前國家安全顧問千英宇（Chun Yung-woo）認為，金與正的地位提升後，人們不再認為她是一位女性，而是視她為能繼承政權的領導，雖然北韓是男性至上的社會，但血統加上在勞動黨的地位都取代了性別。

不過，一些分析人士仍認為，金與正不太可能指揮核武項目。南韓國家情報院前副院長羅鐘一（Ra Jong-yil）表示，北韓更可能由軍政府統治，而不是金與正。

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