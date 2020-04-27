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義大利總理發布解封計畫！　5月4日啟動「第二階段」：工廠全面復工

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▲▼義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／路透社）

▲義大利總理孔蒂表示，5月啟動逐步解封。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利隨著新增確診及死亡病例減緩，正式度過疫情高峰，總理孔蒂（Giuseppe Conte）26日透過一段預錄的影片，向全國人民概述接下來幾周逐步解封的計畫，包括一周內讓企業恢復營運，9月重新開放校園。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖，義大利累計確診19萬7675例確診、2萬6644死，過去24小時新增260死，創下3月14日以來的最低數字。

「現在，各位與病毒共生共存的階段已經到來，而我們必須要小心這個國家的疫情曲線會再次升高」，總理孔蒂表示，「風險一定有，我們必須做好嚴格而且萬全的準備。」

▲▼ 義大利,新冠肺炎,居家禁令。（圖／路透）

▲眾多義大利民眾等不及到戶外透透氣。（圖／路透）

孔蒂指出，等到5月4日才會祭出新措施，包括鬆綁部分旅遊禁令、逐漸開放公園和花園，還有允許葬禮場合最多15人出席，口罩價格也會全面降為一個0.5歐元（約新台幣16元）；工廠和工地會全面復工，但酒吧和餐廳只開放外帶服務。

5月18日是解封計畫預定的下一個時間點，孔蒂表示到時政府會解除更多的限制，包括博物館和圖書館恢復開放，運動員能重新到戶外進行集體訓練。政府計畫在6月1日開放理髮廳、美容院、按摩中心及其他個人保養護理場所，解封的行業別會再擴大，但校園現階段仍會維持關閉，力拚9月恢復正常。

孔蒂警告國人，千萬不能忘記保持社交距離，「如果我們不遵守社交距離，曲線就會上升然後失控，死亡人數會增加，而我們的經濟會遭受無法逆轉的重創。如果你愛義大利，保持社交距離！」

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