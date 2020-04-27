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金正恩若過世李雪主「淒涼下場」曝！　網嘆：八成打入冷宮

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▲▼金正恩時隔49天騎白馬上白頭山（長白山），這次帶著妻子李雪主。（圖／朝中社）

▲金正恩帶著妻子李雪主，騎白馬上白頭山（長白山）。（圖／朝中社）

記者蔡儀潔／綜合報導

北韓領導人金正恩消失已久，外界傳言沸沸揚揚，不少消息稱他已經死亡。有網友就好奇，如果金正恩真的過世，那其妻子李雪主與小孩會怎麼樣，對此不少人紛紛留言稱，「下場可能不好」、「八成打入冷宮」。

金正恩已神隱半個月，外界紛紛猜測他的生死情況，有媒體報導他因為手術命危或成為植物人，也有媒體猜測他只是在躲避疫情，但他連太陽節、建軍節等重大節日都沒出現，加上近期北韓官方與媒體的詭異沉默，反常的情況才會備受外界臆測。

▲▼金正恩與李雪主，準備從平壤啟程訪問北京。（圖／路透）

▲脫北者出身的韓國國會議員池盛浩稱，金正恩與李雪主育有3女。（圖／路透）

有鄉民在PTT發文提問，金日成、金正日在位時間長，「而北韓皇帝金小胖年紀輕輕在位時間不算久，加上身體狀況不好，如果真的倒下去世，那他年輕的老婆李雪主與3個小孩要怎麼辦？有沒有卦？」

PO文一出吸引不少網友評論，「有小孩還好，沒小孩掰惹」、「金家還在不可能讓她掌權，八成打入冷宮」、「沒有小胖，她什麼都不是好嗎」、「只有一句話形容：節哀順變」、「李雪主下場可能不好」、「按照劇本走下去的話，應該會被處決」。

▲▼金正恩時隔49天騎白馬上白頭山（長白山），這次帶著妻子李雪主。（圖／朝中社）

▲金正恩顛覆過去父親金日成的「女性限制」，曾與李雪主在視察白頭山時大秀恩愛。（圖／朝中社）

金正恩的生死備受國際關注，美國評論型媒體Vox近日分析指出，金正恩的健康狀況對美國影響甚大，如果他患了重病，這立即引發一個問題「現在誰在真正掌管國家」，如果他已經去世，那北韓可能會發生繼任危機，胞妹金與正會是最有可能接任的人，且她最近甚至開始公開發表言論和接見外國領導人。

不過，美國密蘇裡大學的北韓專家格賴滕斯（Sheena Greitens）對這種可能性表示懷疑。她指出，由女性統治北韓基本上是「前所未聞」的，該國政治文化是否以及如何適應女性主政引起探討。也因此北韓可能變成集體領導或軍方接管，而如今鷹派當道，甚至可能會作出發射飛彈等挑釁行動，讓華盛頓與平壤近年建立的善意化為烏有。

文內同時指出，如果金恩很健康卻故意不露面，那可能意味著各種各樣的事情，也許是為了避開新冠肺炎疫情，又或者是策劃大動作。

實際上，此番不是金正恩第一次長期沒有公開露面，在2014年時他也曾5周沒有現身，引發外界眾多猜測。而就在他拄著枴杖露面後不久，Sony影業就因喜劇電影《名嘴出任務》影射行刺金正恩，而被北韓駭客大舉攻擊。

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