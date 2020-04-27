全球周末增25.6萬人染疫1.6萬死！美破5萬人病逝　英首相強生重返崗位

▲紐約市皇后區埃姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital Center）醫護人員出外吹風。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間周一（27日）上午5點30分，全球185個國家或地區失守，累計296萬例確診、超過20萬人死亡，美國本周即將突破100萬人確診大關，義大利可能成為世界第3個高達20萬人染疫的國家。

過去一個周末，全球新增確診人數至少25萬6773例，上周五（24日）累計270萬8590例確診，今天已來到296萬5363例；24日死亡人數19萬303例，今天則已經是20萬6265例，相差1萬5962例。

美國96萬3168確診，較24日增加9萬31人；死亡人數也上升至5萬4810人，增加5062人，全國共544萬1079人接受篩檢。

義大利過去24小時新增260死，創下3月14日以來最低數字，累計19萬7675例確診、2萬6644死。政府準備宣布逐步解封，總理孔蒂（Giuseppe Conte）承諾一個禮拜內讓企業重啟營運，9月恢復學校上課。

法國過去24小時新增242死，創下3月25日以來最低數字，累計16萬1665例確診、2萬2890死；衛生部數據顯示，全國加護病房重症病患數逐漸減少，已經降至4682人，住院治療者共2萬8217人。總理菲力普（Edouard Philippe）預計周二（28日）在國會提出解封辦法。

▲英國首相強生康復，將於周一（27日）重新回崗位，坐鎮指揮防疫。（圖／路透）

英國過去24小時新增413死，創下3月31日以來最低數字，但新增病例仍有近5000人，累計15萬4302確診、2萬794死。先前染疫一度進入加護病房的首相強生（Boris Johnson），出院後在家中恢復情況良好，已結束隔離期，將於英國時間27日重返崗位。

西班牙22萬6629例確診、2萬3190死；德國15萬7495例確診、5944死、土耳其突破10萬大關，累計11萬130例確診、2805死；伊朗9萬481確診、5710死。

東亞及南亞方面，印度2萬7890例確診、5710死；中國8萬3909確診、4636死；新加坡1萬3624例確診、12死；日本1萬3231例確診、360死；韓國首爾1萬728例確診、242死；印尼8882例確診、743死；馬來西亞5780例確診、98死；台灣429例確診、6死。