　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳媒讚台灣最早示警：WHO和國際社會沒聽進去　否則不會那麼嚴重

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼德國民眾外出戴上口罩。（圖／路透）

▲疫情爆發至今約4個月，全球185個國家及地區染疫、296萬人確診、20.6萬人死亡。（圖／路透）

文／中央社記者丘德真雪梨26日專電

澳洲媒體今晚報導，2019冠狀病毒疾病之所以肆虐全球，既是由於中國處理疫情錯誤，也因為國際社會及世界衛生組織（WHO）未及時聆聽台灣的示警，及早因應。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）今晚播放《60分鐘》（60 Minutes）節目，其中一段「誰的WHO？」（WHO's W.H.O.？）中提到，假如當初國際社會及世界衛生組織能及時聆聽來自台灣的示警，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情不會如此嚴重。

曾在WHO擔任顧問長達30年的美國喬治城大學教授高斯丁（Lawrence Gostin）說：「這首先是中國錯誤，WHO應該要挺身阻止。」

高斯丁說：「假如這個病毒是源自澳洲、加拿大，或美國一個小村莊，我不認為疫情會到如此地步，全世界都會合力更快速地控制它。但因為涉及中國，情況就有所不同了。」

高斯丁解釋，雖然世界衛生組織的表現值得批評；但礙於現行規定，其實WHO當初能做的恐怕不多。他說：「根據WHO的規定，除非收到邀請，否則WHO人員是不能進入（中國）的；中國會阻止他們。」

接受訪問的行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，台灣早就明確地向WHO通報疫情了。

「60分鐘」形容台灣是「煤礦裡的金絲雀」（canary in the coal mine），意思是「最早提出警示者」。

「60分鐘」提到台灣去年12月根據專家情報推斷，認定中國湖北省武漢已出現疫情；在12月31日，台灣就透過電子郵件向WHO發出警示，但可惜未被理會。

Kolas Yotaka認為，依據台灣發出的警示，世衛組織應可採取行動防止疫情擴散；她說：「我們一方面希望獲得更多（來自WHO的）資訊，同時也分享我們的觀察所得；但都不得其門而入。」

節目提到，台灣雖然未獲世衛組織回應，但因了解事態嚴重，所以在WHO宣布新型冠狀病毒疫情為「全球衛生緊急事件」足足一個月前，台灣就先封鎖邊境。因此，2300多萬人口的台灣得以將確診病例控制在僅400多人，而死於疫情者只有6人。

高斯丁說：「台灣早就吹哨，提出警告了；世界各國及WHO當初應該聆聽的。但我們沒聆聽，所以陷入現在的困境。」

「60分鐘」表示，雖然有先見之明，但台灣卻被WHO排拒在外。並舉例，香港電台記者唐若韞稍早在視訊訪談節目中詢問世界衛生組織祕書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）是否會考慮台灣的會籍時，艾沃德一度拒絕回應，隨後視訊被切斷。

節目提到，面對世衛組織被指因受中國影響而失能，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）主張WHO必須接受檢討；但他也提議國際社會應該加強資助WHO，並提高WHO的權力，以使其不再受任何國家的支配。

高斯丁說：「在人類歷史中，或在我們這代人有生之年，我很難想像還有更壞的時機，讓WHO捲入兩大超級強國（中國和美國）之間的地緣政治衝突；這是一件錯事。」

ET快訊
林森錢櫃「區域廣播系統」爆長期關閉　5項消防設備2月底也關了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳媒讚台灣最早示警：WHO和國際社會沒聽進去　否則不會那麼嚴重

德國內政部證實：中國私下接觸德官員　遊說「公開肯定防疫表現」

日本黃金週6萬人訂機票想遊沖繩　縣知事急求取消：怕疫情擴大

金正恩神隱15天死訊瘋傳！南韓曝光現況　4/13關鍵時間點證實「他健康活著」

菲警2槍射殺人民影片曝光！死者一查竟是退伍軍人　為國奮戰患PTSD卻慘死

美媒揭川普2012欠中國銀行「63億」2022到期　競辦：他當時只是商人

新加坡今激增931例　「1萬3624名確診」超越日本成亞洲第五

分離主義分子宣布成立「自治政府」　葉門當局：重創和平協議

美國網路攻擊激增　CNN：華府指控「中國駭客」竊取新冠肺炎研究成果

俄14歲少女懷孕「嗨辦寶寶派對」　宣布胎兒性別…彎曲雙腿甜吻10歲男友！

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

林森錢櫃大火！他受不了濃煙「整個人掛牆外」…受困者窗外狂甩外套求救

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

澳媒讚台灣最早示警：WHO和國際社會沒聽進去　否則不會那麼嚴重

德國內政部證實：中國私下接觸德官員　遊說「公開肯定防疫表現」

日本黃金週6萬人訂機票想遊沖繩　縣知事急求取消：怕疫情擴大

金正恩神隱15天死訊瘋傳！南韓曝光現況　4/13關鍵時間點證實「他健康活著」

菲警2槍射殺人民影片曝光！死者一查竟是退伍軍人　為國奮戰患PTSD卻慘死

美媒揭川普2012欠中國銀行「63億」2022到期　競辦：他當時只是商人

新加坡今激增931例　「1萬3624名確診」超越日本成亞洲第五

分離主義分子宣布成立「自治政府」　葉門當局：重創和平協議

美國網路攻擊激增　CNN：華府指控「中國駭客」竊取新冠肺炎研究成果

俄14歲少女懷孕「嗨辦寶寶派對」　宣布胎兒性別…彎曲雙腿甜吻10歲男友！

「多人死傷火警市長本該到場」　王浩宇酸別牽拖鄭文燦：他多年沒放假

NCC新任正、副主委陳耀祥、翁柏宗打破委員任職紀錄

澳媒讚台灣最早示警：WHO和國際社會沒聽進去　否則不會那麼嚴重

今3地區有雨！「五一連假」天氣出爐　吳德榮曝颱風恐生成時間

BV雲朵、Miu Miu軟皮背起來慵懶可愛！7款療癒「枕頭包」厭世上班族必收

德國內政部證實：中國私下接觸德官員　遊說「公開肯定防疫表現」

林森錢櫃「區域廣播系統」爆長期關閉　5項消防設備2月底也關了

日本黃金週6萬人訂機票想遊沖繩　縣知事急求取消：怕疫情擴大

金正恩神隱15天死訊瘋傳！南韓曝光現況　4/13關鍵時間點證實「他健康活著」

桃園男翻入家中遭「割喉」亡！父母見屍崩潰…掩護犯人：他摔死的

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

國際熱門新聞

金正恩專用列車「詭異停靠元山」CNN分析：大事要發生

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

菲警2槍射殺人民　12分鐘片曝光

南北韓冷處理　金正恩可能情況危急

金正恩擁1500億　生活像7星級派對

北韓「最幸福小公主」金與正　掌大權逆襲老官

金正恩暴胖40kg！奢華菜單成害命關鍵

「醫學界賈伯斯」染新冠肺炎病逝

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

6萬人訂機票想遊沖繩　縣知事憂疫情擴大

金正恩若身亡　軍事專家：南北韓將統一

德國證實中國私下接觸官員　遊說官員讚北京防疫

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

更多熱門

相關新聞

德國證實中國私下接觸官員　遊說官員讚北京防疫

德國證實中國私下接觸官員　遊說官員讚北京防疫

德國內政部在一封回覆國會議員質詢的信中，證實中國外交官曾個別接觸德國官員，透過遊說企圖讓他們發表正面肯定北京抗疫表現的言論。信中表示，德國政府自疫情初期即主動肯定中國防疫作為，而這次政府並沒有被說動；中國駐德大使館尚未就此回覆。

6萬人訂機票想遊沖繩　縣知事憂疫情擴大

6萬人訂機票想遊沖繩　縣知事憂疫情擴大

企甲／台電迎三連勝　台鋼驚險逆轉紅獅

企甲／台電迎三連勝　台鋼驚險逆轉紅獅

今0確診！圓山再現「ZERO」點燈

今0確診！圓山再現「ZERO」點燈

濱崎步、嵐日星演唱會免費看總整理

濱崎步、嵐日星演唱會免費看總整理

關鍵字：

澳洲台灣行政院Kolas Yotaka紐澳要聞新冠肺炎新型冠狀病毒中國WHO

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

即／錢櫃惡火釀5死　起火點曝光

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

34歲男遭錢櫃惡火吞噬　生前最後通話曝

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

金正恩專用列車「詭異停靠元山」CNN分析：大事要發生

錢櫃男瀕死求救　醫曝火警死亡元凶

工程師唱歌遇惡火…母接電話崩潰

鄉民納悶找嘸「周揚青爸」資料…網曝：查不到才可怕

愷樂道歉周揚青「消失下周《娛百》錄影」　電視台回應了

閨蜜曝「周揚青聽到愷樂道歉反應」

錢櫃目睹老公被抬出！她淚捏雙手：孩子剛1歲

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面