　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩神隱15天死訊瘋傳！南韓曝光現況　4/13關鍵時間點證實「他健康活著」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 北韓試射／金正恩21日視察戰術誘導武器試射。（圖／朝中社）

▲金正恩神隱15天，死訊瘋傳全球。（圖／朝中社）

記者許力方／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱15天未公開露面，生死行蹤成謎，美媒盛傳他已經成為植物人，對此，南韓始終堅稱他身體狀況良好，26日又再度向CNN強調，金正恩「活著且很健康」，他從4月13日起就一直在東部海岸度假勝地「元山」。

金正恩死訊傳的沸沸揚揚，北韓官媒也有超過10天沒有曝光最高領袖的照片，美國華府智庫「北緯38度」（38 North）25日公布的最新衛星照，曝光疑似金正恩專用的列車，本周出現在渡假勝地「元山」，約於4月21日至23日期間停靠，沒有跡象表明何時可能離開，CNN報導，金正恩通常不會坐火車去元山，近日可能會有大事發生。

南韓總統文在寅的國安特別顧問文正仁向CNN表示，「我們政府立場堅定，金正恩還活著，而且很健康。」他稱，南韓政府至今都沒有發現北韓有任何可疑行動，金正恩從4月13日起就一直停留在元山地區。消息與衛星照不謀而合。

有美國評論型媒體Vox分析稱，如果金正恩健康狀況良好卻故意不露面，可能是為了避開新冠肺炎疫情，也可能正在計劃採取大動作；如果金正恩已經去世，那北韓可能會因此爆發繼任危機，軍方恐將接管政權。

▼金正恩專用列車被拍到停靠在元山數日。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓,金正恩,專用列車（圖／美聯社）

ET快訊
起火點曝光！錢櫃惡火5死…電梯工人喊冤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南北韓冷處理…金正恩可能情況危急！　議員曝異常徵兆：已超過1周沒通報

金正恩專用列車「詭異停靠元山」　CNN分析：金正日遺體也用火車運送！

金正恩若「健康卻不露面」恐在策劃大行動！美媒爆：2014年也曾神隱5周

金正恩「專用列車」疑停靠度假勝地！　衛星圖曝光：21日-23日都在

金正恩神隱15天死訊瘋傳！南韓曝光現況　4/13關鍵時間點證實「他健康活著」

菲警2槍射殺人民影片曝光！死者一查竟是退伍軍人　為國奮戰患PTSD卻慘死

美媒揭川普2012欠中國銀行「63億」2022到期　競辦：他當時只是商人

新加坡今激增931例　「1萬3624名確診」超越日本成亞洲第五

分離主義分子宣布成立「自治政府」　葉門當局：重創和平協議

美國網路攻擊激增　CNN：華府指控「中國駭客」竊取新冠肺炎研究成果

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

林森錢櫃大火！他受不了濃煙「整個人掛牆外」…受困者窗外狂甩外套求救

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

金正恩神隱15天死訊瘋傳！南韓曝光現況　4/13關鍵時間點證實「他健康活著」

菲警2槍射殺人民影片曝光！死者一查竟是退伍軍人　為國奮戰患PTSD卻慘死

美媒揭川普2012欠中國銀行「63億」2022到期　競辦：他當時只是商人

新加坡今激增931例　「1萬3624名確診」超越日本成亞洲第五

分離主義分子宣布成立「自治政府」　葉門當局：重創和平協議

美國網路攻擊激增　CNN：華府指控「中國駭客」竊取新冠肺炎研究成果

俄14歲少女懷孕「嗨辦寶寶派對」　宣布胎兒性別…彎曲雙腿甜吻10歲男友！

南北韓冷處理…金正恩可能情況危急！　議員曝異常徵兆：已超過1周沒通報

美國婦人戴N95開車數小時　「呼吸不到氧氣」撞柱亡

全球「至少55艘」郵輪染新冠肺炎　上月甲板「舉杯慶祝」下月淪疫區

金正恩神隱15天死訊瘋傳！南韓曝光現況　4/13關鍵時間點證實「他健康活著」

桃園男翻入家中遭「割喉」亡！父母見屍崩潰…掩護犯人：他摔死的

陳時中緊繃近100天　1分鐘速報0確診！首鬆口跟記者開玩笑「你先問、我OK」

菲警2槍射殺人民影片曝光！死者一查竟是退伍軍人　為國奮戰患PTSD卻慘死

竹科工程師一通電話告別父母　消防警報被關奪5死！初步火調出爐

快訊／惡火害5死！約談17人　錢櫃女副理等3人25萬交保

講話沒在假掰3星座！　牡羊容易得罪人…第1名「不會空口說白話」

氣炸鍋超殺2.5折、絕美粉紅燉鍋2.8折還買一送一！「好廚特賣」必衝

正確飲食拉起防護的第一道線！6大類食物吃出強健的免疫力

林森店惡火！東區「忠孝錢櫃」慘況曝光　1.5小時只有4人進出

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

國際熱門新聞

金正恩專用列車「詭異停靠元山」CNN分析：大事要發生

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

南北韓冷處理　金正恩可能情況危急

金正恩擁1500億　生活像7星級派對

南韓再曝光金正恩現況：健康活著

菲警2槍射殺人民　12分鐘片曝光

金正恩暴胖40kg！奢華菜單成害命關鍵

北韓「最幸福小公主」金與正　掌大權逆襲老官

「醫學界賈伯斯」染新冠肺炎病逝

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

金正恩若身亡　軍事專家：南北韓將統一

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

伴娘吃掉閨蜜老公　9分鐘O片外流

「金正恩暴肥原因」　脫北高層曝：他故意的

更多熱門

相關新聞

南北韓冷處理　金正恩可能情況危急

南北韓冷處理　金正恩可能情況危急

北韓領導人金正恩多日未露面，健康狀態引發外界關注，南韓國會外交統一委員會委員長尹相現今天推測，「金正恩可能情況危急」，委員會也召開緊急專家座談會。

即／東京新增72例　睽違13日終於低於100人

即／東京新增72例　睽違13日終於低於100人

金正恩神隱是幌子？北韓疑試射中短程飛彈

金正恩神隱是幌子？北韓疑試射中短程飛彈

日媒：北韓至少267人染疫亡！

日媒：北韓至少267人染疫亡！

金正恩專用列車「詭異停靠元山」CNN分析：大事要發生

金正恩專用列車「詭異停靠元山」CNN分析：大事要發生

關鍵字：

CNN金正恩南韓文政仁日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

即／錢櫃惡火釀5死　起火點曝光

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

34歲男遭錢櫃惡火吞噬　生前最後通話曝

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

錢櫃男瀕死求救　醫曝火警死亡元凶

金正恩專用列車「詭異停靠元山」CNN分析：大事要發生

工程師唱歌遇惡火…母接電話崩潰

閨蜜曝「周揚青聽到愷樂道歉反應」

鄉民納悶找嘸「周揚青爸」資料…網曝：查不到才可怕

錢櫃過生日慘死　女死者身分確認

錢櫃目睹老公被抬出！她淚捏雙手：孩子剛1歲

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面