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菲警2槍射殺人民影片曝光！死者一查竟是退伍軍人　為國奮戰患PTSD卻慘死

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▲▼ 馬尼拉實施社區隔離，區域內各大市區路口出現檢測站。（圖／達志影像／美聯社）

▲奎松市一名退伍軍人被警方當街被開槍射殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂日前下令，若民眾不配合防疫措施，執法人員可以開槍擊斃。呂宋島奎松市21日就發生一起槍擊案，一名退伍軍人被警方指控，違反了防疫措施、持有槍械等理由，被警方包圍並當街開槍射殺，監視器畫面曝光後引起當地社會譁然，菲國軍方、國家調查局與奎松市檢察院目前已介入調查。

根據菲律賓《每日問詢者報》報導，事件發生在21日中午，33歲退伍軍人溫斯頓（Winston Ragos）在奎松市一處檢查站附近，被一群員警包圍並指控他違反防疫規定，其中一名員警還拔槍下令讓他趴在地上，但由於他患有精神分裂症與戰後創傷症候群，他拒絕聽從該命令並試圖證明自己無害。

▲ 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於24日表示，若非共新人民軍干擾疫情救援物資流動，將不排除動用軍警武力，宣布戒嚴。 （圖／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂4月1日下令，若民眾不配合政府防疫措施，執法人員可直接開槍擊斃。 （圖／美聯社）

現場監視器影片可以看見，溫斯頓當時在路邊商店準備買東西，突然一群員警衝上來將他包圍，指控他已經違反防疫規定，其中一名員警還拔槍喝令他趴下，他轉身示意自己沒有危險，不料當他伸手進入自己的包包時，就被戒備的員警連續開2槍射殺，送醫後傷重宣告不治。

當地警方事後指控溫斯頓除了不配合規定，還試圖從包包拿出0.38制式手槍威嚇，現場員警為保護民眾才會開槍。不過現場有一名目擊者出面證實，溫斯頓雖然有違反防疫規定，但他的手提包包內沒有槍械，影片也沒有拍到溫斯頓有持槍的畫面，溫斯頓的親戚也堅稱包包內的東西只是水壺。

▲▼菲律賓機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲死者被指控違反防疫措施，還試圖拿出0.38制式手槍威嚇。（圖／達志影像／美聯社）

槍擊影片很快在菲律賓引發討論，溫斯頓退伍軍人的身份也很快被挖出來。報導指稱，溫斯頓入伍後在該國陸軍服役，曾經參加許多清剿叛軍、恐怖份子的行動，因此患上戰後創傷壓力症候群（PTSD）等精神疾病，儘管積極治療但仍沒有太大改善，2017年被評估不適合服役後正式退伍。

菲律賓陸軍發言人表示，軍方除予以溫斯頓榮譽軍人身分，以軍禮將其下葬國家紀念公墓外，後續也將自行調查事件真相，同時會請國家調查局協助，「我們只是在尋找真相，以便還我們的士兵一個正義」。奎松警方目前已向檢察院提出兇殺案調查，國家調查局也已經派人追查相關情況。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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