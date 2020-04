迪士尼「做功德發物資」10萬員工無薪假　股東爽領450億股息

▲迪士尼放10萬名員工無薪假,估計一個月省下5億美元(約150億台幣)。圖為上海迪士尼。(圖/記者曾俊豪攝)

實習記者簡立宇/綜合報導

因為疫情影響,中國上海、香港、日本東京、美國加州等迪士尼陸續暫停營業。迪士尼在21日寄給全球10萬名員工一封電子郵件,讓所有員工放「無薪假」,並且強調迪士尼向當地醫護人員捐贈消毒、防護用品。然而卻有消息傳出,迪士尼將向高層和股東發放15億美元(約台幣450億元)股息。

根據《每日郵報》報導,在這封名為「在需要幫助時支持我們的社區」(Supporting Our Community in a Time of Need)中寫道,迪士尼在位於佛羅里達州的主題公園附近,發放了64萬磅(約29萬公斤)的食物,總共提供53萬8600份餐點給需要的家庭。

他們總共準備了3萬6800個N95口罩、160箱手套,還有600罐洗手乳來照顧抗疫醫療人員。另外,信中還強調,「因為有如此多親友與鄰居一直勇敢下去,我們深受鼓勵並繼續發揚迪士尼文化中的『奉獻精神』。」

幫助居民之餘,迪士尼也從放無薪假的政策中,省下1個月5億美元(約台幣150億元)的薪資。迪士尼的繼承者艾比蓋兒(Abigail Disney)批評公司的政策,「15億美元可以支付一線員工3個月的薪水,他們卻要發給那些過分享受福利多年的人。」

▼迪士尼的家族繼承者艾比蓋兒(Abigail Disney)。(圖/cc 2.0 by flicker:U.S. Naval War College)