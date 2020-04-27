勞工10萬元紓困貸款QA懶人包看過來　月繳多少一次算給你看！

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠疫情衝擊，勞動部針對經濟上有困難的勞工推出低利紓困貸款，今(27)天就可開放申請，根據勞動部的公告，勞工可以年利率1.845%貸款10萬元，第一年利息由勞動部補貼。假設貸款10萬元每人每月最多還款3398元。

Q：什麼是勞工低利紓困貸款？

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A：該方案是因應疫情所推出，此次和上次2003年SARS時期起開放多年的「勞保紓困貸款」類似。只不過勞保紓困貸款是勞保年資15年以上的勞工都可以低利貸款10萬元，分3年攤還，而這次的低利紓困貸款是因應疫情所衍生出來的紓困方案，申請條件放寬。

Q：申請條件有哪些？

A：根據勞動部目前規劃，只要有工作事實都可申請，如有投勞保者、固定薪資收入的受僱勞工等透過銀行系統就可確認，若沒有投保紀錄的民眾可提出薪資證明、接案單等工作事實佐證即可。

Q：如何申辦？

A：據了解，目前是由銀行配合辦理，約有20家公民營銀行加入開辦勞工紓困貸款，民眾可到銀行櫃台申請。此外，勞動部透露目前正在與銀行洽談受理細節、程序，原則上盡可能簡化，屆時也會透過銀行APP等方式讓勞工申請更容易。

Q：利息怎麼算？

A：這次因應疫情所推出的勞工紓困貸款，一人一次最多可貸10萬元，分3年來攤還貸款，利率僅有1.845%，且勞動部將補貼第一年所有的利息，申請貸款的勞工朋友自第7個月開始攤還本金，第13個月至第36個月攤還本金加利息。

Q：每個月要還多少錢？

A：假設貸款10萬元的話，根據《ETtoday新聞雲》試算結果，3年利息總計最多為2871元。而前6個月不須繳款利息由勞動部補貼，第7個月到第12個月開始繳納本金也就是每個月約3333元，從第13個月開始必須繳納本金加利息，每月約繳3398元。