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理財周刊／高效運算需求拉升　企業加速數位化

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

三月台股從11501高點跌到8523低點，跌了2978點，熊來了的聲音此起彼落，美國聯準會(Fed)祭出無限量貨幣寬鬆政策後，並宣示動用所有工具幫助美國經濟回到復甦。但是市場被道瓊指數一口氣跌了一萬點給嚇怕了，加上超過二千萬美國失業人口，媒體直言這次衰退堪比大蕭條年代，股民嚴重信心不足，靜待4月16日的台積電法說會，解讀全球半導體景氣到底有沒有受到疫情影響而砍單。

半導體設備廠利多　筆電品牌出貨大增

結果，台積電給了意外的滿分答案：沒有看到客戶大幅度砍單，縱使華為轉單給中芯，市占率也沒影響(因為AMD排隊的單子補上來)，甚至將來如果英特爾(Intel)的先進製程跟不上台積電的話，還有市占率擴大的機會。換言之，半導體設備廠商是利多，弘塑、家登、帆宣、漢唐等受益。

請繼續往下閱讀...

台積電表示，在高效運算、智慧型手機、物聯網、車用電子等四大平台，以高效運算的需求明顯增加，主要受益於遠距辦公、教學的需求，從聯想(Lenovo)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、宏碁(acer)、蘋果(Apple)等五大筆電品牌全數出貨大增，在筆電用的PCB產能多年未擴增的情況下，筆電PCB廠的金像電股價在法人拉高建倉的強勢下走出一波軋空行情，志超與瀚宇博也分別有32％至56％的反彈漲幅。

4月16日台積電的ADR收漲5.52％，帶領台股回到10710高點，正好是這次下跌以來的頸線壓力，相當靠近季線10853點壓力，台股的下一步，怎麼看？

基本面經濟窒息　技術面高位震盪做頭

台股從8523低點漲到10710高點共2187點，所代表的意義是多頭努力試圖重返2008年的3955低點上漲以來的長期上升趨勢線，企圖避免進入熊市。但是這單靠台積電的努力是不夠的，尤其是大立光連三月十三日的4385至4190元的空方缺口都沒有回補，相對於大盤指數弱勢的情況下，反映的是高盛竟然趁著史上最便宜的iPhone SE開賣之際，調降蘋果的目標價下修18.7％，對大立光是利空。

如果台股多頭缺乏以大立光為首的蘋果概念股的話，那麼加權指數的月Ｋ線圖上從2018年1月的11270高點開始有構築頭肩頂型態的可能，而當下正是右肩的逃命波，反映在基本面正好是2018年至2019年的中美貿易戰，加上2020年COVID-19疫情突然大流行的經濟窒息，單單中國第一季GDP年成長率衰退6.8％，歐美接著四月鎖國，就當作是比照中國第一季的衰退幅度，可以說今年注定是個衰退年，符合技術面高位震盪做頭的訊號。

中國集中資源發展半導體 新基建「國產替代、自主可控」

不過，值得一提的是，中國大陸第一季度GDP的細分行業裡，並不是全部行業都衰退，其中信息傳輸、軟體和信息技術服務業的年增率增加13.2％，換言之，以5G為核心的新基礎建設的七大項目仍繼續朝去美化的「國產替代、自主可控」目標進行。

這一點也呼應了台積電並沒有看到客戶大幅砍單的觀點，因為大家心裡都清楚，如果因為疫情而放緩科技發展的進程，目前保持領先的地位，稍有疏忽隨時有可能被「彎道超車」，大意不得。

目前中國大陸集中資源發展半導體，最先趕上全球半導體第一梯隊的是記憶體領域的長江存儲，近日正式發表全球首款QLC 128層3D NAND Flash，直接越過了三星(Samsung)、美光(Micron)、東芝(TOSHIBA)、Intel等公司現在力推96層技術，從64層晶片直攻128層，「彎道超車」，技術跨度巨大，已通過多家知名控制器企業在固態硬碟等終端存儲產品上的驗證，有望2020年下半年或2021年上半年量產。這對於群聯與旺宏來說，是個潛在的威脅。

各國振興計畫能否起作用　觀察指標埃克森美孚30美元支撐

四月十四日IMF預期今年全球GDP將萎縮3％，是1930年大蕭條以來最慘的經濟衰退，全球原油需求大減3200萬桶，雖然OPEC+已經通過史上最大減產案960萬桶，但美原油當天反而以利多出盡的下跌反映，從3月9日的單日大跌26.74％，失守30美元關卡開始，三次探底頻創新低，4月15日更創下19.2美元低價，直逼俄羅斯的17美元生產成本。

從技術線型來看，雖然20美元以下屬於美原油長期的底部區，但美原油曾在1998年12月創下10.35美元的歷史低價，而此價位正好是沙烏地阿拉伯的9.9美元的生產成本。換言之，美原油的下跌恰好是作為經濟復甦的領先觀察指標之一，如果各國政府的振興經濟計畫不足以支持原油需求增加二千萬桶以上的話，那麼美原油不排除還有繼續下探17至16美元低價的可能性，迫使俄羅斯讓步。

結果，因為4月21日是五月NYMEX原油期貨的最後交割日，而且是實物交割，由於歐美四月鎖國原油需求大幅降低，倉儲裡堆滿了原油，帳面虧損的多頭想逢低加倉，偏偏遇到最後交割日，得花運費及倉儲費(約37美元)來實物交割帳面價值僅二至四美元，所以盤中在時間緊迫的壓力下，採取拖延戰術是最常見的手段，也就是自己強制平倉認賠，再買遠期的六月合約，拉長戰線。

對於金融期貨商品來說，這招有效，但偏偏NYMEX原油是實物交割，留倉是會產生隔夜的倉儲費用，所以另一批玩家認為美國的疫情要在五月全面復工的難度頗高，研判轉倉六月也不一定有利，因此直接自我斷頭，於是出現多殺多的史上首度負37.63美元的負油價時代。

反映在埃克森美孚石油的股價這波拉回到30.11美元低點，正好跟2010年7月的29.42美元低點構成Ｍ頭型態的頸線支撐，將來各國政府的振興計畫能不能起作用，也可以埃克森美孚的30美元支撐做為觀察指標。一旦埃克森美孚續弱，將拖累道瓊指數反彈挑戰年線26558點壓力。

四月經濟數據差　已反映在美股三月萬點下跌

從3月14日開始，連續四周的美國上周初請失業金人數累計達到2177.7萬人，可預期五月八日公布美國四月失業率很有可能突破2009年10的10％高值，但對照道瓊指數在三月二十三日跌到18213低點，趁著春分的節氣變盤展開一波反彈，4月17日來到24264高點，累積漲幅達33.22％，可知道四月的經濟數據奇爛已經反映在三月的萬點下跌。而當下川普的五月復工計畫利多，已經在四月逆勢展開，主要領漲股是防疫受益的亞馬遜、Netflix、特斯拉、嬌生、亞培等。

在瑞德西韋頻頻傳出重症患者用藥後肺炎症狀明顯改善的利好消息，雖然百年前的西班牙大流感歷經三波高峰期，市場擔心今年秋冬COVID-19又捲土重來。不過，在預防的口罩、防護衣、體溫計、快篩檢測劑，治療輕症的奎寧等陸續到位，治療重症的呼吸機與瑞德西韋也啟動後，就只等疫苗問世就可以擺脫這場疫情，因此台積電並未因疫情而減少資本支出。瑞德西韋概念股可關注台耀、中化生，快篩檢測概念可留意亞諾法、寶齡富錦。

三月領牌數大增　特斯拉中國開直播

特斯拉宣布入駐天貓，入鄉隨俗採用網紅帶貨的模式，自4月21日起連續八天做直播，期間將送出特斯拉兒童版電動車，Model 3四十八小時試駕、充電券等權益，而特斯拉三月份在中國大陸的領牌數大增四倍，趁勝追擊首度嘗試直播，如果效果良好的話，預期除了激勵特斯拉概念股的上漲之外，也將帶動全球企業加速數位化的進程，這對於電商的富邦媒、東森、網家等企業是一大啟示。特斯拉概念股可關注康普、和大、貿聯-KY、同致、健和興等。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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