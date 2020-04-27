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先探／疫苗現世前　投資謹小慎微

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（圖／先探投資周刊 提供）

文／徐玉君

儘管美國那斯達克生技指數（ＮＢＩ）日前創下近五年來新高，台灣上櫃生技指數短線最大漲幅亦高達三八．五四％，不過從疫情的發展面向來看，病毒呈現近三○種的變異，且因為病毒的特性，復原期也特別，因此在沒有疫苗出現之前，不太可能回復到正常生活；此外，全球經濟局勢，因為油價崩跌、阿根廷面臨破產、北韓金正恩傳言病危…，眼前投資建議：謹小慎微。

新冠治療藥物仍是首要

今年來，在新冠病毒疫情肆虐下，生技醫療的疫情相關概念股股價都出現一波不小的漲幅，從防疫的口罩類開始，一路延伸到檢測試劑、疫苗研發、醫療資源…，隨著疫情的延燒，尤其美國確診人數居全球之冠後，對於治療藥物的研發達到最高點。從吉利德旗下治療藥物瑞德西韋（Remdesivir）經證實，為目前對新冠肺炎最具療效的藥物後，股價自二月份進行全球性臨床試驗開始，即一路往上翻揚，最高來到八五．九七美元，漲幅達三六％。

請繼續往下閱讀...

這讓國內相關的疫苗研發及相關業者包括國光、高端疫苗、台康生技等，也都成為投資人追逐的標的。

而自三月下旬開始，國際市場傳出抗瘧疾老藥羥氯奎寧（hydroxychloroquine），可有效抑制新冠病毒，美國總統川普更力倡使用羥氯奎寧來治療新冠肺炎，這也讓國內羥氯奎寧製藥股，包括永信、健亞、中化生、南光、旭富、強生…等大受市場投資人青睞。

只是，傳言滿天，市場也無法確定羥氯奎寧實際療效，因此，日前瑞士製藥巨頭諾華發布訊息指出，已與美國監管機構達成協議，將讓四四○名住院患者參與該抗瘧疾藥物治療新冠肺炎的隨機試驗。在此之前，全球幾大疫苗巨擘─包括諾華在內的，賽諾菲、輝瑞、默克、葛蘭素史克、及強生等，股價漲幅均達三○％以上，顯見市場對於治療藥物的急迫性需求，也是創造ＮＢＩ指數創新高的功臣。

因此，近期台灣有關疫苗或藥物研發個股的訊息發布（詳見圖表），股價其實還蠻給力的，尤其生華科發布旗下新藥CK2抑制劑Silmitasertib（CX-4945），證實對人類流感冠狀病毒具有良好抑制能力，也讓股價突破長期均線。只是，這個試驗還有待進一步驗證抗COVID-19病毒的療效；換句話說，時間還早。

高殖利率＋長線題材

因此，在股價漲多後，必有獲利了結之時，國際局勢看來並不樂觀，治療藥物或預防疫苗至今均尚未定案，因此，在治療藥物還在進行臨床階段，題材的股價誘導，終究要回到基本面，因此，眼前似乎只剩高現金殖利率股或具長線題材股可以保護中長線。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2088期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資周刊 提供）

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