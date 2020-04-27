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先探／災後台股新秩序

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（圖／先探投資周刊 提供）

儘管三月台灣出口逆勢成長以及原來連續零確診喜悅，卻因為海軍敦睦艦隊染疫，台灣可能出現防疫破口，影響投資人信心；外在國際油價再次失序大跌，令市場對風險性資產又多了份擔心；北韓領導人金正恩傳病危，地緣政治變化又成投資考量焦點。台股一度逼近季線，在利空夾擊下拉回，惟國安基金護盤仍在，周ＫＤ值交叉向上，拉回可視為第二隻腳，也是另一次選股切入機會。

文／方亞申

一周不到，國內外局勢又有重大變化，原本沉溺在零確診喜悅的台灣，先是敦睦艦隊返國後，擁有超過三百人以上的最大噸位磐石艦染疫，隔離人數不詳，確診人數令人擔心，恐成為防疫最大破口，官兵趴趴走，部分城市喊出可能封城可能，令國內產業驚膽跳；國際上則有油價大跌五月一度期貨價格出現負三七．二美元歷史紀錄，凸顯全球封國封城後需求遽降打擊；再來東北亞傳出北韓領袖金正恩病危，又可能引發地緣政治不穩。

國內外利空，使得國際股市因歐洲各國開始陸續解封，美國也傳將在五月復工的利多增添變數。

請繼續往下閱讀...

當然台股這次在內資扛起外資賣壓，波段上漲時間達二十個交易日，本身就有漲多拉回壓力，而受國內外變數一起衝擊下，短線似乎有回測萬點或月線支撐可能。國際變數包括油價及北韓危機，這是美中俄等大國在博弈，只要美國守穩問題就不大。其中最重要是還是磐石艦確診人數是否竄升？這將對國人信心及股市人氣有較大影響力，最好是能控制住且不要封城，也正考驗低檔只小幅買超不到十億元的國安基金防守能力。在選股上還是以政府護盤、投信本土法人買超業績股為主。而公司實施庫藏股以及大股東或經營階層買進自家股者，也列為優先注意對象。

全球流行超過兩個月的新冠肺炎疫情，似乎都見到高峰或下降；歐洲也有丹麥恢復學生上課，義大利、西班牙疫情也趨緩，有意重啟經濟活動，不過整體而言要解除，可能要等到五月中旬以後，在股市歷經各國火力全開、放水降息，已經反彈一段之下，接下來還是要看經濟活動的恢復。若從中國公布的首季ＧＤＰ負成長六．八％，創一九九二年以來最低；美國以及歐洲等工業大國第一季也都不好，第二季可能持續衰退，而國民生產毛額最大的美國可能衰退超過三○％，急得川普總統想要在五月一日復工，加速恢復經濟活動。

如同科斯托蘭尼所言的「老人與狗」理論，股市、股價跑在前面一大段，老人尚未跟上，可以預期後面股市再度急漲可能性不太大，能維持高檔震盪是最好走勢。

油價頻創低藏隱憂

由於聯準會這次動作積極，三月連續降息兩次並祭出無限資金寬鬆政策，令銀行業較無倒閉危機，另一方面更是直接跳過銀行購買非投資等級企業債券，市場受刺激也連續大漲，美國ＮＢＩ生技指數直接創今年新高，費半累計反彈跌點的六二％，已達強烈反彈水準，若守穩一五○○點，再拉升就具攻擊力。至於Nasdaq在ＥＴＦ資金重新回籠下，大筆買進亞馬遜、微軟等高總市值股，亞馬遜已創去年高點一成左右，是多頭架式，且總市值已達一．一兆美元，僅次於微軟的一．三六兆美元、蘋果一．二六兆美元，隨時有機會挑戰總市值第一寶座。另外，科技股AMD、Nvidia幾乎都回到高點、Netflix創新高、英特爾及賽靈思走勢都較台積電強，Nasdaq反彈幅度一度超過累計跌點的六成，顯見這次美股反彈還是科技股最強。道瓊及標普較弱。未來一周科技業包含德儀、英特爾、特斯拉等將公布財報以及展望。

美國耐久財訂單也是市場焦點；在四大指數未跌破月線前，指數可望續彈向季線或高檔推升，周ＫＤ值交叉向上第二周，仍有利中段資金行情反彈。

亞洲的中國首季ＧＤＰ為負六．八％，政策持續放錢，只不過在歐美未解封下，可能出現復工、訂單卻減少；深滬股市持續碎步推升，上證指數距離季線二九二五點較遠，經濟可能持續調整。大國疫情幾乎全爆，新興市場印度、巴西等未見緩和，所以資金還是會集中在大國身上。

而較麻煩的是國際油價持續創近二一年新低，來到十三美元附近（西德州），利空如美國油庫爆滿、海上油輪多等，其實重點是美、沙、俄三國如何角力，油價跌至此價位對三國都不好，即使成本最低的沙烏地阿拉伯（初估成本約在五至八美元）也不好受，油價低就會影響到風險性資產，所以油價必須先止跌才可。

台灣日前出現三次單日零確診，卻因為海軍磐石軍艦累計二七人確診，令社會再度緊繃。因為海軍艦艇活動空間遠較其他軍種來得小，散播速度多較快，拿美國航母羅斯福號艦上確診人數約占十二％、法國航母約五成確診來看，對照磐石艦官兵三三四人，推估未來確診總人數可能落在四○至一六八人，若低於此數字，則股市及社會氛圍可能較好。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2088期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資周刊 提供）

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