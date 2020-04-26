分離主義分子宣布成立「自治政府」　葉門當局：重創和平協議

▲葉門南部分離分子獲得阿拉伯聯合大公國支持，25日宣布成立自治政府。（圖／路透）



文／中央社亞丁26日綜合外電報導

葉門分離分子今晨宣布在控制區成立自治政府，國際認可且有沙烏地阿拉伯撐腰的葉門政府表示，分離分子此舉，將對去年11月雙方達成的和平協議帶來「災難性的重大影響」。

根據去年在沙國利雅德達成的結束權力鬥爭協議，葉門分離分子「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council, STC）應加入國家新成立的內閣，部隊則全員接受葉門政府列管。

阿拉伯聯合大公國支持的南方過渡委員會今晨發布聲明說，「南方過渡委員會宣布自2020年4月25日週六起，在南部成立自治政府。」聲明還說，亞丁市與南部所有省分也都進入緊急狀態治理。

《路透社》目擊者表示，看到南方過渡委員會的武裝部隊重兵部署亞丁。葉門政府2014年被伊朗支持的叛軍「青年運動」（Houthi）逐出首都沙那（Sanna）後，總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）即以亞丁作為臨時首都。

葉門外交部長哈德拉米（Mohammed Al-Hadhrami）今天在外交部推特貼出聲明說，「意欲建立南部政府的所謂過渡委員會做此宣布，是在恢復武裝叛亂……是在告訴外界他們拒絕接受且完全退出利雅德協議。這種宣告會帶來危險且災難性的重大影響，所謂的過渡委員會得一力承擔。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！