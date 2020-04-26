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法人預期聯準會利率維持0.00%-0.25%　並採取必要行動支撐經濟

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▲▼Jerome Powell,美聯儲主席,聯準會主席。（圖／路透社）

▲ 聯準會主席（Jerome Powell）。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議將於本周登場，法人預期，美國基準利率將維持在低檔0.00%-0.25%，且將可能採取其他必要行動支撐經濟發展。

美國聯準會利率會議將於4/28~29舉行，三月份聯準會將基準利率降至0~0.25%、推出無限量QE以及多項機制支持信貸市場及流動性，在失業人數飆升及經濟衰退的背景下，聯準會料將持續把基準利率維持在低檔於0.00%-0.25%，且採取必要行動支持經濟，市場將聚焦政策聲明及聯準會主席鮑爾會後記者會中的談話。

請繼續往下閱讀...

另外，歐洲央行也將於4/30舉行政策會議，預期維持再融資利率於0.00%，而目前歐洲央行已經接受非投資等級債作為放款抵押品，市場關注是否跟隨聯準會進一步將垃圾評級債券納入資產購買計畫當中。

富蘭克林證券投顧表示，儘管各國不斷推出刺激措施，但目前不難發現股市反彈之際，市場避險情緒仍有增無減，主因有三，第一即便疫情緩和，但重啟經濟活動的利弊尚待時間觀察，群聚風險仍不容忽視，同時實體經濟顯然難以V型反轉，在藥物及疫苗問世之前，負面影響可能持續十二至十八個月，景氣仍有衰退風險。

其二，原油減產幅度未能抵減需求下滑衝擊，油價受供需失衡扭曲，加大市場擔憂情緒，且油價疲弱可能推升債市違約及油商營運壓力，對已較緊繃的信用市場帶來隱憂；第三點則為全球無上限的刺激政策，短期效果尚待發酵，長期則不利財政負擔及金融市場穩定，此外美國負債規模急遽攀升，後續潛在的信評調整，也可能衝擊目前因避險需求而擁擠的美債部位，更加顯現黃金避險價值。

富蘭克林證券投顧指出，後續盤勢焦點觀察疫情發展、各州的防疫／復工時間表、藥物和疫苗研發進展以及企業財報。預估股市短線區間震盪整理機會大，投資建議以定期定額或逢回分批方式佈局，標的建議以具備長線成長潛力的生技及科技產業，搭配防禦色彩的公用事業，做為震盪中擇優加碼的首選。

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