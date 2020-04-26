金正恩專用列車「詭異停靠元山」　CNN分析：金正日遺體也用火車運送！

▲美國華府智庫衛星圖發現金正恩列車詭異停靠元山。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓領導人金正恩身體狀況讓外界揣測不斷，美國華府智庫「北緯38度」（38 North）25日公布最新衛星照，發現金正恩專用的火車疑似停在北韓度假勝地東岸江原道元山市，但至於金正恩本人的動向仍未清楚，對此《CNN》記者雷普利（Will Ripley）表示，其實金正恩通常不會搭火車前往元山，推斷這幾日將會「有大事」發生。

根據《CNN》報導，在華府智庫所公布的衛星照中，提到金正恩的專用火車停在元山市金氏家族車站，儘管約250公尺長的火車被車站屋頂部分覆蓋，但仍能看到它4月15日是不在該地，而是在4月21日與4月23日期間停靠。

▲金正恩身體狀況恐有問題。（圖／朝中社）

雷普利表示，金正恩通常搭火車都是有非常正式的行程，否則平時金正恩前往元山都會搭飛機或是開車，快速方便，甚至健康狀況允許，金正恩也會駕駛飛機，因此這次有火車停靠在元山，恐怕是有相當重大的事情要發生。而金正恩傳出歷經心血管手術病危後，至今官方仍未正面回應，雷普利推測，北韓將會有大事情發生，且金正恩的專用列車抵達元山，過去金正日的遺體是用火車運送，因此格外令人關注。

北韓勞動新聞26日報導，金正恩對參與感謝三池淵市建設的勞動者感謝，雖有提到金正恩，但未有照片公布，讓外界摸不著頭緒。據悉，日前南韓政府提到，金正恩病危傳出後，北韓例行事務未有變動，因此這樣的例行報導也無法證實金正恩無恙，反而未有新的公開照片，較令外界憂心；北韓官媒最近一次刊出金正恩照片的報導是關於11日的勞動黨政治局會議，之後近2週未見金正恩身影，若按金正日過去過世的處理方式，北韓將會在領導人過世的48小時後公布。

►一登場就讓大家好難忘的小方法