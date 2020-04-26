中國允捐防疫物資縮水　阿根廷向中採購又被坑

▲阿根廷總統艾柏托3月下旬曾寫信給中國國家主席習近平要求協助抗疫。圖為阿根廷女性縫製口罩。（圖／路透）

文／中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯26日專電

中國日前允諾捐贈呼吸器等防疫設備遲未完整送交阿根廷。阿根廷也花大錢向中國採購相關物資，金額遠超過中國允諾的捐贈，但實際拿到的防疫物資卻與原本的訂購有差異，導致阿根廷對中國的不滿漸增。

阿根廷和中國經貿合作往來密切，為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，阿根廷向中國採購大批醫療物資，並接受中國捐贈防疫設備。

阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernández）3月下旬曾寫信給中國國家主席習近平要求協助抗疫，因中國疫情減緩，希望中方提供阿根廷1500台亟需的人工呼吸器，獲得習近平允諾協助。

阿根廷「國家報」（La Nación）報導，根據外交部計算，目前為止中國政府捐贈阿根廷的抗疫物資合計約200萬美元（約新台幣6000萬元），包括22萬套檢驗試劑組、46萬片口罩，5萬個外科口罩、1萬3000件防護衣、400個遠距溫度計及10台人工呼吸器。

▲根據約翰霍普金斯大學統計，阿根廷確診新冠肺炎人數為3780人，累計185人病逝。（圖／路透）

由於人工呼吸器是治療新冠肺炎重症患者最昂貴的設備，國際市場價格每台約2萬美元，但中國允諾捐贈的1500台呼吸器卻遲未送達，中方表示已寄出20台，阿根廷迄今只收到10台。

但根據官方消息，比起中國的捐贈，「阿根廷中央政府和布宜諾斯艾利斯省政府向中國採購的醫療產品總金額更龐大，雙方相差甚遠」。

4月18日起阿根廷派往中國載運採購醫療用品的專機已有3架陸續返回。這些物資都是阿根廷中央政府和布宜諾斯艾利斯省政府向中國購買，無關捐贈，所支付總金額也從未公開。

國家報指出，布宜諾斯艾利斯省政府表示已支付1000萬美元向中國購買400噸醫療用品，並陸續派遣9架飛機載回。但根據官方數據，布宜諾斯艾利斯省政府和中國簽訂購買醫療物資的合約超過3000萬美元。

18日首架返抵阿根廷的班機載回布宜諾斯艾利斯省政府向中國採購的第1批共13噸的醫療物資，將提供當地醫院使用。根據負責清點醫療用品的官員抱怨：「我們收到某些產品和當初訂購的並不一樣，而且我們已經付錢了！」