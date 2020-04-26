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拉加德示警：疫情恐使歐元區GDP萎縮15%

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▲拉加德,Christine Lagarde。（圖／路透社）

▲歐洲央行行長拉加德。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

歐盟27國領袖上周四（23日）召開時長4小時的視訊會議，會中歐洲央行（ECB）行長拉加德（Christine Lagarde）警告，新冠肺炎疫情最嚴重將使歐元區GDP萎縮15%。

《彭博》報導，拉加德在視訊會議上表示，歐元區經濟的萎縮幅度可能會超出此前預期。據消息人士說法，在談及如何減輕疫情帶來的經濟影響時，拉加德指出，決策者們的行動「太少也太遲」。

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本月稍早，拉加德曾表示，要預期即將到來的衰退將持續多長時間及經濟衰退所造成的影響「極其困難」。她在致國際貨幣與金融委員會（IMFC）的聲明中指出，歐元區的GDP將「大幅萎縮」，就業市場也會迅速惡化。

IMF於本月中旬發布的春季經濟預測中大幅調降了今年全球經濟成長率預期，其中歐元區今、明兩年經濟成長率預測分別為-7.5%與4.7%。

《彭博》指出，歐洲受到新冠肺炎重創，這場危機也暴露了歐盟長期以來「由誰來買單」的分歧。嚴格的封鎖措施使工廠關閉、旅遊業停擺，而各國領導人則一直在爭論如何分散重建工作的財務負擔。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，即便是二次世界大戰時，生產也並未像今年預期的這樣大幅收縮，且這種規模至今只在大蕭條時期見過。范德賴恩警告，由於各國間的財政差異，萎縮幅度及復甦速度將非常不平均，這將扭曲歐盟單一市場的公平競爭環境。

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