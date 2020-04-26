金正恩神隱多日只是幌子？北韓遭爆：正準備試射中短程飛彈

▲北韓疑似進行試射中短程飛彈準備。（圖／朝中社，下同）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩消失多日，外界盛傳他健康出問題，疑似腦死或成為植物人，北韓官方至今卻仍避談此問題。但是根據韓媒《東亞日報》25日引述美國消息報導，北韓被發現疑似正在準備試射中短程飛彈，這也代表近期內可能會有軍事活動，如果金正恩前往現場視察，便能直接打破病危說謠言。

根據《東亞日報》報導，北韓24日在咸鏡南道宣德機場附近進行中短程飛彈試射準備工作，更出現了移動式發射車輛（TEL）。據悉，在試射現場設有了勘查席，不排除試射飛彈時，金正恩也會到場視察。如果金正恩真的親自前往現場視察，那勢必能粉碎病重謠言。

另一方面，美國評論型媒體Vox分析稱，如果金正恩健康狀況良好卻故意不露面，可能是為了避開新冠肺炎疫情，也可能正在計劃採取大動作；如果金正恩已經去世，那北韓可能會因此爆發繼任危機，軍方恐將接管政權。

美國華府智庫「北緯38度」（38 North）25日公布最新衛星照，發現金正恩專用的火車疑似停在北韓度假勝地東岸江原道元山市，但至於金正恩本人的動向仍未清楚，對此《CNN》記者雷普利（Will Ripley）表示，其實金正恩通常不會搭火車前往元山，推斷這幾日將會「有大事」發生。

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