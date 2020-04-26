全球「至少55艘」郵輪染新冠肺炎　上月甲板「舉杯慶祝」下月淪疫區

▲2月爆發疫情的鑽石公主號震驚全球。（圖／路透社）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊，連海上行駛的郵輪也難逃一劫。雖然2月鑽石公主號群聚感染震驚全世界，但後續仍有許多郵輪執意出航在海上航行，截至目前為止全球已經有55艘郵輪上出現新冠肺炎確診者、65名乘客、官員死亡，且佔了全球郵輪總數的五分之一。

根據《華盛頓郵報》報導，自從鑽石公主號疫情爆發後，各國政府也紛紛呼籲郵輪停止出航，但許多郵輪公司仍不聽勸阻執意出航，據悉，智利的名人日蝕號（Eclipse Celebrity Eclipse）和同為嘉年華郵輪公司旗下的珊瑚公主號（Coral Princess），在上月底仍在船上甲板一同舉杯向各國醫護人員致敬，現在都已淪為新冠肺炎疫區之一，兩艘船共計有150例確診病例、6人死亡。

▲各地郵輪紛紛傳出疫情，圖為和鑽石公主號同為嘉年華公司的珊瑚公主號。（圖／路透）



報導數據指出，目前全球郵輪上至少有65名乘客和官員死於新冠肺炎。公衛專家也表示，航空運輸是造成新冠肺炎大流行的主要因素之一，因為光去年就有45.4億人次搭飛機：雖然郵輪只有3000萬人搭乘，但數百人在同一個空間同時用餐、交談、進行各種休閒活動，也大大增加了染病危機。

郵輪乘客也表示，雖然新冠肺炎已經擴散到全球，但郵輪官員們似乎沒有意識到疫情的爆發，當疫情擴散時他們並沒有立刻將乘客隔離在各自的房間中，且有些乘客根本已經在發燒和咳嗽，但像名人日蝕號和珊瑚公主號的公司人員們卻都向乘客保證船上沒有新冠肺炎病毒感染。