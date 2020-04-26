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韓啟動春安…綠營酸「把市民當賊」　「偏見！」韓國瑜回擊曝最終目標

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▲高雄市政府0426防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜回應「春安挨酸」，表示這是偏見。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜啟動春安，還把春安定調為「平安演習」，不過這個舉動也被花媽愛將陳瓊華及綠營巿議員康裕成在臉書PO文「飢寒起盜心」等說法，韓國瑜回應：「把市民當成飢寒起盜心，這是偏見」。

韓國瑜在26日接受媒體採訪時表示，重啟春安主要是讓：「高雄市民能夠安居樂業，做出這個平安演習，就是希望在這個疫情影響之下、經濟疲弱之下，繼續維持良好治安，至於有些人說，不管他的表達，飢寒起盜心把高雄市民看成什麼等等..那是他們的偏見」。

▲高雄市政府0426防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府0426防疫記者會，後為高雄市警察局長李永葵             。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜也舉消防演習、軍方所做的漢光演習等等都是有希望達到預期性目標，所以自己也揭露了這場平安演習的目標是：「我們是希望在現在，大家人心比較浮動，比較困難情況之下，也要有個良好治安，同樣的有些人故意扭曲，我們這個平安演習目標的話，對投入的警察、義警、義消民防、守望相助這些人來講，是不公平的」。所以韓國瑜也呼籲：「自己的高雄，我們自己來保護、自己的社區自己來維護」。

▲韓國瑜25日晚間重啟春安 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜25日晚間重啟春安 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜25日晚間重啟春安 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓國瑜25日晚間重啟春安 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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