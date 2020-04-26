享譽「醫學界的賈伯斯」　羅斯染新冠肺炎病逝…享壽77歲

▲全球知名醫學線上資料庫UpToDate創辦人羅斯（Burton "Bud"" Rose）感染新冠肺炎病逝。（圖／翻攝自Facebook／UpToDate）

記者吳美依／編譯

美國哈佛醫學院腎臟科權威羅斯（Burton "Bud" Rose）畢生致力於醫療教育，1992年創辦醫學線上資料庫UpToDate，如今成為全球臨床醫師最常使用的資訊系統，他也因此被譽為「醫學界的賈伯斯」，但24日卻不幸因新冠肺炎病逝，享壽77歲。

根據STAT，腎臟科權威羅斯感染新冠肺炎引發併發症，24日不幸去世，享壽77歲。他1992年著手將第一本教科書《酸鹼與電解質失調臨床生理學》（Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders）轉換成方便電腦搜尋、更新的形式，因此創立UpToDate。

UpToDate從腎臟科逐漸拓展到各大醫學領域，如今已經成為全球臨床醫師最廣泛使用、最為推崇與尊敬的教育資源，2008年被威科集團（Wolters Kluwer）買下時，已有超過3000名醫師負責審查、更新內容，建議如何診斷、治療數千種疾病，如今每日被使用大約100萬次。

羅斯畢生致力於臨床醫學教學，即使投注在UpToDate的時間越來越多，仍持續在貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）看診、教學，每周與同事開會，聆聽病例，教授經驗與治療方法。他升任哈佛醫學院醫學臨床教授以後，被公認在各方面都是地位最崇高的教育者，也獲得美國腎臟醫學會所頒發的「羅伯特．納里斯獎」（Robert G. Narins Award ）殊榮，享有腎臟臨床教育的最高肯定。

羅斯在退休派對上被一名同事稱讚是「醫學界的賈伯斯」，負責UpToDate腎臟科部分的醫師福爾曼（John P. Forman）也說，羅斯的想法與執行成果是「過去30年甚至更長時間內最重要的醫學發明，我不只一次認為他應該獲得諾貝爾醫學獎。」

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