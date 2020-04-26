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金正恩坐擁「1500億資產」熱愛收藏跑車　前NBA球星：生活像7星級派對

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▲北韓領導人金正恩神隱多日，根據南韓與美國聯合調查估計，擁有50億美元資產。（圖／朝中社）

記者吳美依／綜合報導

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）日前驚傳命危，至今仍未獲得證實，但其資產與身價再度成為關注話題。根據美國、南韓一項聯合調查估算，金正恩在全球各地擁有多達50億美元（大約台幣1500億）的資產，他據傳熱愛收藏跑車，好友、前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）透露，金正恩的生活方式彷彿是「7星級派對」。

綜合《商業內幕》、Inquisitr報導，根據美國與南韓2013年一份合作調查發現，金正恩在澳洲、俄羅斯、新加坡、中國、瑞士與盧森堡等地擁有大量外國帳戶，擁有資產估計高達50億美元，並在北韓各地擁有至少20間別墅與宮殿，但目前仍不清楚有多少是自行購買，多少是繼承自父親，累積財富的方式也成為外界猜測話題。

報導中也提到，金正恩每年花費好幾億美元購買進口奢侈品，包括異國寵物、香水、高檔酒品。他擁有至少1輛私人飛機、1艘豪華遊艇，還有超過100輛豪華跑車，其中最喜愛收藏歐洲跑車，豪華生活與北韓大眾的日常形成強烈對比。

▲▼前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）與北韓領導人金正恩建立好交情。（圖／達志影像／美聯社）

▲前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）與北韓領導人金正恩建立好交情。（圖／達志影像／美聯社）

根據《鏡報》，金正恩好友、前NBA球星「小蟲」根據自身經驗透露，金正恩能夠得到所有想要的東西，用品與為客人準備的東西也都是最高品質。他認為，金正恩的生活彷彿是一連串永遠不會結束聚會，或者是「7星級派對」，「就像是去夏威夷或伊微沙島（Ibiza），但他是唯一住在島上的人。他喜歡身邊的人開開心心，身邊總是有5、60人，都是一般人，喝著雞尾酒，一直都在笑著。」

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