送錯遺體！厄瓜多74歲老婦復生　家屬驚：收到的骨灰是誰的？

▲厄瓜多城市瓜亞基爾（Guayaquil）的送葬隊伍。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

厄瓜多有位老婦人，本來因為「疑似確診」後宣告死亡，連骨灰都送到家裡了，家屬卻在24日接獲院方告知「她還活著」的消息，頓時手足無措。經過了解後，才發現原來是院方資源難以堪負病患與遺體，才搞出「認錯死者」的烏龍。

根據《路透》報導，住在瓜亞基爾（Guayaquil）城市的74歲婦人瑪魯里（Alba Maruri），在3月27日時因為高燒、呼吸困難，幾天過後，醫護人員告知家屬瑪魯里的死訊。

據家屬回憶，他們收到院方送來的「瑪魯里遺體」，一家人悲傷的將之火化後，在4月24日，一輛救護車開到他們家門前，裡面走出醫生、心理醫生與社工，「醫護人員向我們道歉，並表示瑪魯里還活著，這真是神蹟。」

▼瓜亞基爾的醫院裡人滿為患。（圖／路透）

然而，瑪魯里在3月底出現症狀時，僅是「疑似確診」，並沒有被診斷出感染新冠肺炎，但因為禁令的緣故，瑪魯里的家人一直到4月25日才見到「死而復生」的瑪魯里。

家屬當初收到的「瑪魯里骨灰」其實是另一個陌生人的，他們現在不知道該如何處理這個骨灰罈。醫院也坦承疏失，因為短期內容納大量病患與遺體，醫護人員都「忙昏頭了」！

路透目前無法直接採訪瑪魯里或者院方，不過瑪魯里已經逐漸恢復，目前不需要密集照護。相關當局也持續調查追蹤此案，確保醫院能妥善處理病患以及死者。

目前瓜亞基爾已有23,000人確診，576人死亡，另有疑似1,060人死於疫情。