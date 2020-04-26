台裔學者馬中珮當選「美國文理學院院士」　在柏克萊教天文物理學17年

▲馬中珮任教於美國加州柏克萊大學，教授天文物理學已17年。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者簡立宇／綜合報導

柏克萊加州大學在23日公告，有9位職員當選美國人文與科學學院（American Academy of Arts and Sciences）院士，其中包括台灣土生土長的旅美學者馬中珮，她在加州柏克萊大學教授天文物理學17年，以黑洞研究聞名，當選為院士被認為是美國的最高榮譽之一。

美國人文與科學院於1780年成立，著名院士包括班傑明‧富蘭克林（Benjamin Franklin）、查爾斯‧達爾文（Charles Darwin）等人，胡適、吳經熊、李遠哲等華人也曾為院士。該研究院網羅科學、人文、商業、政治、藝術等領域最具影響力人物，並針對社會需要進行研究，。

馬中珮出生於1966年，在加州柏克萊大學教受天文物理學，並擔任台灣中研院天文所兼任研究員。在高三時申請進入麻省理工學院一路攻讀到博士，歷任加州理工學院博士後研究、賓州大學天文及物理學系助理教授、柏克萊加州大學天文研究員。

她主要研究宇宙暗物質與能量（dark matter and dark energy）、宇宙微波背景（cosmic microwave background）、星系的形成與演化（galaxy formation and evolution）、超大質量黑洞（supermassive black holes）等。