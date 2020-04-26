美媒揭川普2012欠中國銀行「63億」2022到期　競辦：他當時只是商人

▲川普日前傳出欠中國銀行2.11億美元。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

美國總統大選即將於今年11月初舉行，不過日前卻傳出積極尋求連任的川普欠中國銀行數千萬美元，且這筆債務即將在2022年到期。據悉，川普擁有的美國銀行大樓在2012年融資了9.5億美金（約新台幣285億），其中也包括了來自中國銀行的2.11億美元（約新台幣63.4億）貸款，中國銀行也憑著這筆貸款成為第一家進入美國證券市場的中資銀行。

根據Politico報導，川普曾在2015年競選總統時表示「中國一直都是我的手下敗將」，因為他擁有位於紐約美洲大道1290號的美國銀行大樓30%、總價超過10億美元的股份，「那是我在一場大戰中從中國手中奪來的」，而這也是川普所有投資中最貴的房產之一。

▲民主黨總統候選人拜登。（圖／路透）



報導指出，川普在2016年競選前後多次誇口自己名下的投資紀錄，因此也引起許多關注，不過近日因為不斷攻擊民主黨總統參選人拜登在中國議題上的表現，也讓川普和中國銀行的協議再度浮上檯面：此外，川普也在本月10日在推特上發文直指，時任副總統拜登的兒子亨特曾在2013年和中國銀行家達成一份價值約15億美元的合作，此舉可能會讓「中國擁有美國」。

不過川普欠中國銀行債務的消息傳出後也讓許多人質疑川普和其家族和中國金融圈的關係早已不單純，也沒有資格指責拜登的中國問題。對此，川普競選團隊則表示，「總統和拜登的協議，兩者沒有可比較性。」，競選團隊發言人（Tim Murtaugh）則說，「川普當時是一名商人、普通公民，這和亨特利用父親副總統的職位來和中國銀行合作，兩者有著極大差別。」