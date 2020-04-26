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義大利「空汙粒子中發現新冠病毒」　學者推測：飛沫＋空汙傳更遠

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同公布的新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

義大利波隆那大學在北部貝爾加墨省（Bergamo）多個空氣汙染樣本中發現新冠病毒基因，研究團隊表示，目前仍不清楚病毒是否能依附在粒子表面上存活，或者數量是否足夠引發疾病，但飛沫中的病毒可能透過此途徑傳播更遠，研究釐清這一點非常重要。

英國《衛報》報導，波隆那大學在貝爾加墨省的都會區與工業區蒐集資料，在多個空汙樣本中發現新冠病毒基因。團隊另一項分析則指出，義大利北部是歐洲汙染最嚴重的地區之一，高程度空汙也許能夠解釋當地較高的感染率。但是，上述研究還在初期階段，仍不清楚病毒是否能依附在空汙粒子表面存活，或者數量是否足夠引發疾病。

領導研究團隊的學者塞蒂（Leonardo Setti）指出，介於0.1至1微米（micron）的飛沫，與10微米以下的汙染粒子結合，粒子會變得更大，密度更小，因此能在空氣中飄浮更久，傳播更遠。他認為，調查病毒是否能夠透過此途徑更廣泛地傳播非常重要，「如果我知道，我們可以找到解決方法。但如果我們不知道，我們就只能承擔後果。」

▲▼ 義大利羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對建築物消毒。（圖／路透）

▲義大利研究團隊指出，高程度空汙也許能夠解釋較高的新冠肺炎感染率。圖為羅馬工作人員準備對建築物消毒。（圖／路透）

英國布里斯托爾大學（University of Bristol）教授里德（Jonathan Reid）也在研究冠狀病毒透過空氣傳播的可能性，他說「飛沫能夠與都市中的粒子結合，被帶到各個地方，這也許並不讓人訝異。」

愛爾蘭科克大學（University College Cork）教授索多（John Sodeau）也認為上述推論合理，但以標準科學研究流程而言，可能需要耗費2、3年才能確認結果。

科學家過去就發現，空汙粒子中含有微生物，很有可能將導致禽流感、麻疹以及口蹄疫的病毒傳播到更遠的地方。也有研究指出，新冠病毒死亡數增加，以及空汙程度升高之間有著關聯性，且長期暴露在汙濁空氣會傷害肺部健康，導致人們面臨新冠肺炎時更加脆弱。

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