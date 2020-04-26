「度過21天地獄！」紐約州長宣布擴大檢測　5000間私人藥局成篩檢站

▲美國紐約州5000間以上的私人藥局將開放蒐集檢體，擴大新冠肺炎篩檢範圍。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）於25日表示，紐約度過「21天的地獄」以後，疫情正在持續減緩，州內300間實驗室也提高產能，因此他簽署行政命令，授權超過5000間私人藥局實施篩檢，擴大檢測範圍。此外，25日起也將在全州4間疫情最嚴重的醫院員工身上展開抗體試驗。

▲美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）表示，紐約度過了「21天的地獄」。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，古莫25日召開記者會表示，紐約州疫情減緩，「度過21天的地獄以後，我們現在回到21天以前的情況。檢測是我們現在強力且專注關切的事物。」

據了解，紐約州300間實驗室正努力提高效能，目標是讓每日檢測數量達到雙倍，也就是提高至4萬次。古莫提到，他簽署了一項行政命令，授權州內超過5000間私人藥局實施篩檢，擴大檢測範圍，「我們所做的檢測越多，就越有資格重啟（經濟）。希望有一天，我們能夠達到一種境界，讓任何想要檢測的人都能走進去篩檢。」

▲美國紐約州疫情持續減緩。（圖／達志影像／美聯社）



古莫指出，雖然住院人數持續下降趨勢，甚至跌至3周以來的最低點，但死亡病例數24日增至437人，比前一天的422人稍多，也是4天以來首次上升。他也提到，紐約州25日起將在4間疫情最嚴峻的醫院員工身上展開抗體試驗，其中也包括紐約市皇后區的姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital），此地曾在24小時內出現13起死亡病例，引發全國關注。

古莫23日公布一份數據，紐約州3000名居民接受檢測，其中高達13.9％的人擁有新冠病毒抗體，依據此比例推算，全州可能270萬人曾經染疫。他指出，未來幾周將會持續增加採驗樣本數量，了解病毒真正的傳播範圍。

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