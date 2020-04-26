北韓「最幸福小公主」金與正　爸爸疼完哥哥愛…掌大權逆襲老官！

▲金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／整理報導

北韓領導人金正恩多日來未公開露面，傳出他因接受心血管手術病危，爾後變成「已經在休養」，狀況讓外界摸不著頭緒。對此外媒分析北韓政權接班人可能已經在調整，並列出多位可能名單，其中金正恩的親妹妹金與正繼任可能性似乎略勝一籌；而金與正背後秘密為何？如何在男人為主的金氏政權中得到位高權重的地位，也引發關注。

鋼鐵金氏政權的一枝花

北韓金氏政權本就是「男人當家」，但金正日與妻子高容姬生下四女金與正後，意外的對這個女兒相當疼愛，日前就曾被爆出金正日一家人吃飯時，高容姬坐在其右邊、金與正就坐在左邊，並有暱稱「乖乖與正」，可見金與正在家中備受寵愛的地位。

爸爸疼完、哥哥也膩著愛

金與正自小不僅金正日疼愛，就連哥哥金正恩對他也相當呵護，1996年～2001年間，金正恩與金與正更是化名前往德國留學，直到2010年金正恩確定為金正日的接班人後，在許多重要場合、政治場合都能看到金與正的身影，明顯可以看出金與正在家中的地位，逐漸也擴及到政治上。

金正恩唯一的信任讓她地位直飆

2009年開始金與正在朝鮮勞動黨工作，2013年任命為組織指導部活動科科長，負責所有金正恩對外的活動，這段時間金與正曝光的片段大增，甚至跟著陪同金正恩到第534部隊騎兵中隊訓練場視察、2013年4月金正恩出席朝鮮人民軍建軍81周年活動。

2017年金與正當選朝鮮勞動黨中央政治局候補委員，正式進入決策層，2018年開始陸續陪同金正恩前往南韓、中國、新加坡等地參加元首會面；2019年金與正第一次向部隊發布命令，要求女子部隊多關切女兵健康，並要醫院多準備治療女性的藥物，這被外界認為是金與正開始深入軍隊事務，地位比過往更高。2019年金與正被任命為黨中央委員會第一副部長。

▲金與正時常與金正恩夫妻出現在公開場合、重要政治場合。（圖／路透社）

卻是老官眼中的屁孩

金與正在北韓政界中地位穩固，又為金正恩最信任的左右手，此次金正恩傳出身體微恙，金與正自然成為「機率高」的繼任者。然而南韓的「脫北者」議員太救民就表示，北韓的老高官多為60、70年代出生，金與正在他們眼中如同「小屁孩」，接班機率其實不見得高。

反觀年長且低調多年的金正恩同父異母弟弟「金平日」，同樣也是白頭山血統，2019年11月被召回平壤之後，往後動向也成為焦點。

►只想做自己的小公主