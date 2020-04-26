王冠下的悲劇「金正恩暴肥原因」　脫北高層曝：他故意的…只為延續神話！

▲金正恩逐漸圓潤的臉，背後卻有王冠下無人知的壓力。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓領導人金正恩多日來未公開露面，外界傳言病危、或休養，健康問題成為關注焦點。其中金正恩的體重更是被著重討論，5年來增肥40公斤，這樣的體況一般人體幾乎難以負荷，過去北韓原高層人士、「脫北詩人」張振成（Jang Jin-sung）就曾表示，金正恩之所以讓自己「增胖」，背後原因其實充滿壓力。

綜合外媒報導，金正恩身為北韓最被賦予厚望的繼承人，1996年與同母妹妹金與正、金正怡被送往德國留學，2009年開始金正日被認為開始執行權力交接的工作，此外平壤小學也開始教授讚美金正恩的歌曲，因此外界認定「金正恩接任北韓領導人一位」已底定。

過去金正恩年輕留學時期的照片曾被曝光，臉蛋眉清目秀且看上去極為「開朗」如大男孩般，但直到金正恩繼任北韓領導人後，所公開的樣貌與過去出現些許不同，外界推測金正恩曾做過「整形手術」，原因是希望可以像爺爺金日成、爸爸金正日同樣擁有「神話型的外表」。

▲金正日、金日成在北韓如神一般的存在。（圖／路透社）

而除了外表從2016年到2020年都被認為有「不同」之外，金正恩的體態同樣也為了延續「金氏」招牌樣貌，金日成、金正日都屬於稍微「肥胖」的體態，此次金正恩傳出病危，也爆出5年內增肥40公斤的他健康確實亮起紅燈。

原北韓高層人士、「脫北詩人」張振成（Jang Jin-sung）過去接受媒體訪問時曾提到，金日成、金正日的存在在北韓如神一般的存在，金正恩繼任之後，為了鞏固權力、延續神話，「擁有相似的外觀跟樣貌」也是一種提高政權和理性的方式。

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