英國新冠肺炎死亡人數破2萬　新增「醫院內死亡」813人

▲英國新冠肺炎死亡人數突破2萬大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

英國衛生部25日宣布，因為新冠肺炎（COVID-19）在醫院病逝的病患新增了813人，總數至今已經突破2萬大關。不過這個數字並不包含在療養院和在家中離世的人數，根據統計局指出，實際的數字遠超過813人。

BBC報導，英國衛生部25宣布新增813人死於新冠肺炎（醫院內病故），自51天前的第一起死亡案例，死亡人數目前已來到2萬319人。

內政大臣巴特爾（Priti Patel）稍早表示，新冠肺炎所造成的死亡人數已經突破了可怕的紀錄，全國對此感到哀痛。巴特爾也提到，「疫情至今尚未見好轉，民眾仍必須遵守社交距離的規範，減少病毒的傳播。」

然而報導指出，這個數據僅包含在醫院死亡的人數，不包含在家和在安養機構死亡的人數。而英國國家統計局（ONS）指出，光是4月10日當週的死亡數就高達1662名，遠超過在醫院病逝的人數。

回顧上月17日，英國國民保健署全國醫療主任鮑維斯（Stephen Powis）表示，「若死亡病例數可以控制在2萬人以下，那可以說是做得很好了。」不過當時英國死亡的人數僅有71人。而面對最新的通報數據，鮑維斯則表示「這對國家來說是非常難過的一天。」