金正恩「專用列車」疑停靠度假勝地！　衛星圖曝光：21日-23日都在

▲ 金正恩親自指導迫擊砲兵部隊演習。（圖／朝中社）

記者蔡儀潔／綜合報導

北韓領導人金正恩迄今未公開露面，更有未經證實的傳聞指出，他已經成為植物人。美國華府智庫「北緯38度」（38 North）25日公布最新衛星照，畫面中疑似金正恩專用的火車，本周出現在北韓渡假勝地東岸江原道的元山市。

Satellite imagery indicates that Kim Jong Un was likely at his Wonsan compound earlier this week. https://t.co/do75evMgcY #KimJongUn — 38 North (@38NorthNK) April 25, 2020

「北緯38度」是長期致力於研究北韓的美國智庫，其25日公佈衛星照，稱金正恩的專用火車停在元山市金氏家族車站，儘管約250公尺長的火車被車站屋頂部分覆蓋，但仍能看到它4月15日是不在該地，而是於4月21日與4月23日期間停靠，且沒有跡象表明何時可能會離開。

「北緯38度」強調，這列火車的存在不能證明金正恩就在元山或火車上，也不能表明他的健康狀況。不過日本東京新聞近日引述消息人士說法，稱金正恩因新冠病毒相關原因，從平壤搬到元山市一棟別墅辦公，這可能是他最近不見人影的原因。