快訊／英國首相周一重返工作崗位　唐寧街證實了

▲英國首相強生。（圖／資料照／達志影像／美聯社）
文／中央社倫敦25日綜合外電報導
唐寧街首相辦公室發言人今天證實，英國首相強生（Boris Johnson）將於27日重返工作崗位。
55歲的強生於3月27日確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後症狀惡化，4月5日入住蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy's & St Thomas' Hospital）接受治療，隔天轉入加護病房，直到9日才離開加護病房轉入普通病房。
強生於12日出院後，前往鄉間居所繼續休養。
▲英國首相強生。（圖／資料照／達志影像／美聯社）
文／中央社倫敦25日綜合外電報導
唐寧街首相辦公室發言人今天證實，英國首相強生（Boris Johnson）將於27日重返工作崗位。
55歲的強生於3月27日確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後症狀惡化，4月5日入住蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy's & St Thomas' Hospital）接受治療，隔天轉入加護病房，直到9日才離開加護病房轉入普通病房。
強生於12日出院後，前往鄉間居所繼續休養。
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