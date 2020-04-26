中國口罩不符標準　歐盟連發嚴重警示：不採取其他保護措施會增加感染風險

▲全球民眾戴口罩防新冠病毒傳染。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電

歐洲聯盟消保機制近日接連對中國製4項口罩產品發布「嚴重警示」通報，強調過濾能力不足，除不符合歐盟標準，更糟糕情況是若不採取保護措施會有感染風險。

歐盟為保障消費者健康安全所設立「非食品產品快速警示系統」（rapid alert system for dangerous non-food products）於4月24日最新公告警示產品，在屬於「嚴重」（Serious）警示產品中，接連出現4項中國製口罩，在當前2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）蔓延，歐洲急需口罩等個人防護裝備，中國的不合格口罩反而可能讓民眾暴露在感染風險中。

這4項產品自稱是屬於N95/FFP2等級口罩，但檢測後發現實際過濾能力不足，最差過濾效率甚至低於50%。歐盟在警示中除表示產品不符合歐盟標準，更嚴重的是若不採取其他保護措施，會增加感染風險。歐盟要求進口商必須標示產品風險警告。

歐盟「非食品產品快速警示系統」是一個通報窗口，各會員國可從中發布及接收最新關於對消費者健康和安全威脅的非食品類產品訊息。

▼口罩成了重要的防疫物資。（圖／路透）

近期以來，紛紛傳出許多國家抱怨，向中國企業採購的個人防護裝備品質有問題，其中比利時從中國進口的300萬片FFP2規格口罩，完全不符合品質標準。

比利時聯邦公共服務經濟部（Federal Public Service Economy）說，供應商無法提供令人信服的檢驗證書，且這些口罩在比利時一處實驗室另外接受檢測後，品質讓人無法接受。

荷蘭衛生部近期也曾表示，從中國進口的60萬個中國製口罩無法貼合臉部及過濾效率不夠。

此外，西班牙衛生當局也因為發現篩檢結果不精確，上月回收派給馬德里地方政府的8000個篩檢試劑組，並把還沒分派的5萬組快篩試劑退貨。