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報稅系列／健保卡不只拿來買口罩　國稅局教你3招搞定報稅煩惱

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▲▼超商插健保卡預購口罩。（圖／記者蕭筠攝）

▲健保卡不只拿來買口罩，拿來報稅也相當方便。（圖／記者蕭筠攝）

記者吳靜君／台北報導

你最近是否有拿健保卡買口罩？其實健保卡不只可以買口罩，報稅也相當好用，南區國稅局更教你，善用三招「健保卡」報稅方式，不用到國稅局人擠人，就可以輕鬆完成報稅。

第一招：先幫納稅義務人自己或受扶養的親屬完成健保卡註冊。

請繼續往下閱讀...

南區國稅局表示，家中有讀卡機的民眾可以直接上「健保卡網路服務註冊」網站，使用讀卡機插入健保卡，輸入戶號及戶籍地址並驗證電子郵件後就可以完成健保卡註冊。

但是家中無讀卡機者也可以選擇臨櫃辦理，包含健保署各地聯合服務中心或者聯絡辦公室以及到國稅局所屬的分局、稽徵所等完成註冊即可。

▲▼健保卡網路服務註冊。（圖／截自健保卡網路服務註冊）

▲家中如果有讀卡機，就可以利用健保卡網路服務註冊幫自己與扶養的家人完成健保卡註冊。（圖／截自健保卡網路服務註冊）

第二招：可至四大超商取得查詢碼

財政部今年首度與四大超商，包含統一超商、全家、萊爾富與OK便利商店合作，周二（28日）起就可以以自然人憑證以及已經註冊的健保卡，就可以透過超商的多媒體機（KIOSK）像是統一超商的ibon等取得「綜合所得稅課稅年度所得及扣除額資料查詢碼」（查詢碼）下載當年度所得及扣除額資料，並進行網路申報。

第三招：5月1日起利用財政部電子申報繳稅服務網申報

有了已註冊之健保卡或者已取得了「查詢碼」，五月就可輕鬆的登入web線上版或下載離線版之綜合所得稅電子結算申報繳稅系統辦理結算申報了。

國稅局舉例說明，假如小明在台北工作，申報扶養在台東念大學並且有工讀的妹妹小慈，小明想知道小慈的薪水與扣除額資料，什麼方式才能更簡便？首先，小明先將其本人與小慈的健保卡在「健保卡網路服務註冊」網站辦理註冊，4月28日起小慈在台東的任一四大超商多媒體資訊機（KIOSK）取得「查詢碼」，並將「查詢碼」提供給小明，小明在家就可以採用web線上版綜合所得稅電子結算申報繳稅系統新增小慈為受扶養親屬，再輸入小慈的查詢碼就可匯入小慈的所得與扣除額資料完成申報。

南區國稅局呼籲，網路快速便捷，不受時間及空間限制，而且不用去報稅現場人擠人，多利用網路辦理綜合所得稅申報，可享受便捷的報稅服務。

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