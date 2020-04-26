　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

報稅系列／存股族報稅省荷包！菜籃、小資族「一起稅」　大戶「分開稅」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股4/15延續前一日上漲格局，盤中上漲超過百點，盤面一片紅通通。（圖／記者湯興漢攝）

▲有股利收入如何報稅，專家建議，小資族、菜籃族可以選擇合併計算較為有利。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

5月報稅季節又即將來臨，許多民眾在去年也領了不少股利，但是股利要如何報稅較為省稅？專目前股利報稅有兩種計算方式，一種是併入綜合所得額當中合併計稅、另一種是分開計稅，納稅義務人可以二擇一，選擇較有利的方式計稅，經專家計算，選錯計算方式要繳的稅差4到6萬元，銀此存股族們報稅時一定要仔細精算。

2018年修正所得稅法，廢除了實施將近20年的兩稅合一制度，取而代之的，是納稅義務人可以自行選擇股利所得可以合併計稅或者是分開計稅兩種方案，因此民眾可以在兩種方式之中選擇較有利的方式申報。KPMG安侯建業聯合會計師事務所表示，所謂合併計稅就是將股利所得，併入綜合所得額當中計算，算出依照所得淨額後，再依照課稅級距5%到40%計算出稅額後，依據股利金額的8.5%、最高8萬元可以扣抵。

請繼續往下閱讀...

另一種方式，就是分開計稅，是股利所得不計入綜合所得額當中，其他所得淨額按照課稅級距5%到40%之中，然後股利所得另外依照28%計算出稅額，加計到其他的應納稅額當中，就是納稅義務人該繳的稅。

股利收入94萬元以下　都可扣抵稅額

但是民眾應該如何申報股利？怎樣計算會比較有利？KPMG會計師事務所表示，如果適用稅率在5%、12%以及20%級距者，選擇合併計稅比較有利。而適用稅率如果是在30%，與28%的差距只有2%，加上加上累進稅率及扣免額減除適用的影響，合併計稅仍有機會較為有利。

那如果是稅率40%的話，基本上選擇分開計稅比較有利，但如所得金額不算太高，在累進稅率及扣免額減除適用影響下，可能會有合併計稅有利之情形。

財政部也曾經估算，在94萬元以下幾乎就是免稅，意思是94萬元之內，每一塊錢股利都有8.5%可抵減稅額，而不是全年股利低於94萬元就免稅。而要賺到94萬元的股息，以殖利率達到5%來計算，投資金額也要達1800萬元以上的大戶。

▲職場,辦公,員工,職員,上班族,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲存股族報稅應仔細計算，才可以省荷包。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

小資族採合併計稅　省稅近6萬元

KPMG也舉例試算，假如薪資所得是80萬元、股利所得為20萬元的小資族，總收入為100萬元，扣掉免稅額8.8萬元、標準扣除額12萬元、以及薪資特別扣除額20萬元，所得淨額即為59.2萬元，所適用的稅率是12%，在扣除累進差額後應納稅額為3萬3240元。而其中股利所得的20萬元可以再乘以8.5%為1萬7000元，等於應納稅額3萬3240元再扣除1萬7000元，總應納稅額為1萬6240元。

但是如果該小資族採用分開計稅，那麼他所領的20萬元就不計入綜合所得當中，薪資所得80萬元扣除免稅額、標準扣除額及薪資扣除額後，所得淨額為39.2萬元，適用稅率為5%，應納稅額1萬9600元；而股利所得28%，股利部分就要繳稅5萬6000元，合計之後應納稅額7萬5600元。依此來看，該小資族採用合併計稅，就比分開計稅便宜了5萬9360元。

▲▼股利,試算,小資族,高薪族,高股利收入。（表／記者吳靜君、資料來源／KPMG安侯建業會計師事務所）

▲小資存股族稅額試算。（表／記者吳靜君、資料來源／KPMG安侯建業會計師事務所）

高薪、高股息者　分開計稅可省4萬元

另外，KPMG以高薪、高股利族來計算，假設高薪族群薪資收入是800萬元、股利所得是100萬元，綜合所得就是900萬元，如果採合併計稅扣除免稅額、標準扣除額以及薪資所得特別扣除額，所得淨額為859.2萬元，適用稅率則是最高級距40%扣掉累進差額後，應納稅額為260.72萬元；股利所得100萬元再乘上8.5%為8.5萬，但是最高只能扣抵8萬，所以該高薪、高股息收入者採合併計稅的話，要繳的稅就高達252.27萬元。

但是如果採取分開計稅的方式，該高薪、高股息收入者，薪資部分扣除免稅額、標準扣除額以及薪資扣除額，所得淨額759.2萬元，稅率為40%再扣除累進差額，薪資應納稅額為220.72萬元；加計股利所得100萬元，應納稅額即為28萬元，總計要繳的稅則為248.72萬元。所以該高薪、高股息收入者，採股利分開計稅的話，可以省稅約4萬元。

▲▼股利,試算,小資族,高薪族,高股利收入。（表／記者吳靜君、資料來源／KPMG安侯建業會計師事務所）

▲高薪族高股利收入者試算。（表／記者吳靜君、資料來源／KPMG安侯建業會計師事務所）

分開計稅者　捐贈節稅可能打折

此外，值得注意其他值得注意的是，若納稅義務人採用列舉扣除額者，所得稅法規定其對教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐贈總額，最高不超過綜合所得總額20%為限，過往許多高所得者會善用捐贈列舉扣除額來兼顧公益及節稅。但從若股利所得選擇採用分開計稅者，由於股利所得不計入所得總額，因此可能會影響到捐贈限額的計算，進而讓捐贈的節稅打折。

ET快訊
愷樂認當小三！6年前男星脫口「一定選小豬！還在那邊裝」曝跡象
羅志祥、周揚青「劇本結局是會復合」！　美女作家大膽發言：只是
「我找不到手指...」　強尼戴普遭前妻「削斷手指音檔」曝驚悚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

報稅系列／存股族報稅省荷包！菜籃、小資族「一起稅」　大戶「分開稅」

理財心法大公開！財經主播葉芷娟股市慘賠40%　考取證券分析師證照逆轉勝

想解決石油低價危機！美國財政部長：政府正在考慮收購能源公司股權

防疫宅經濟正夯　小七交貨便平台首推優惠「幫小店家省錢！」

「小規模營業人貸款」6大特色曝光！金管會：設計上並不複雜

台股短線難逃震盪　疫情推升二大產業利基！

巴西股匯雙殺「央行急出手」！大盤下跌5.5%　貨幣貶值再觸歷史低點

宅經濟刷卡好康多！　在家追劇、吃外送美食最高可賺8%回饋

平均工資攸關退休金！　勞動部：防疫隔離、照顧假不可以列入計算

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

國道警賣力壓制失控男「0作用」　學長晾旁邊講電話...完全不幫

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

「老婆要生了...」暖警霸氣開道！　車程縮至3分鐘順利守護新生命

菲律賓男居家隔離打造「帝王電動間」　 滿滿電玩、限定公仔！網：最棒避難所

報稅系列／存股族報稅省荷包！菜籃、小資族「一起稅」　大戶「分開稅」

理財心法大公開！財經主播葉芷娟股市慘賠40%　考取證券分析師證照逆轉勝

想解決石油低價危機！美國財政部長：政府正在考慮收購能源公司股權

防疫宅經濟正夯　小七交貨便平台首推優惠「幫小店家省錢！」

「小規模營業人貸款」6大特色曝光！金管會：設計上並不複雜

台股短線難逃震盪　疫情推升二大產業利基！

巴西股匯雙殺「央行急出手」！大盤下跌5.5%　貨幣貶值再觸歷史低點

宅經濟刷卡好康多！　在家追劇、吃外送美食最高可賺8%回饋

平均工資攸關退休金！　勞動部：防疫隔離、照顧假不可以列入計算

台北6間「現代茶館」更適合午後約會　質感空間配上細緻茶品，坐下就不想走

堤摩西柴勒梅德親口證實分手了！　「7月零互動」成徵兆

快訊／日本茨城縣規模4.8地震最大震度4　新幹線暫停5分鐘

華航印度撤僑專機　5月4日載南亞台人回台

賓士放棄氫燃料動力新車？高層直言：生產費用太高不符成本

【防疫科技戰2】北榮資訊整合系統「最早推」　全因院長一句話

報稅系列／存股族報稅省荷包！菜籃、小資族「一起稅」　大戶「分開稅」

理財心法大公開！財經主播葉芷娟股市慘賠40%　考取證券分析師證照逆轉勝

用心造福3千毛孩！陳正倫暢談寵物「延壽秘訣」：有6成飼主沒做到

上海巡演完隔天「立刻發燒」！　陳喬恩曝18年殺青不變定律：硬撐身體

財經熱門新聞

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

富蘭克林凍結1200億基金　創印度基金史上最大規模紀錄

46萬人爭相申請勞保局補貼3萬！　逾30萬人下周一前都可領到錢

美國財政部長：政府正在考慮收購美國能源公司股權

低利率時代　退休族靠3招養大荷包

「小規模營業人貸款」6大特色曝光！金管會：設計上並不複雜

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

巴西股匯雙殺「央行急出手」　大盤下跌5.5%

台股短線難逃震盪　疫情推升二大產業利基！

防疫宅經濟正夯　小七交貨便平台首推優惠「幫小店家省錢！」

存股族報稅　菜籃、小資族合併計稅較有利

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

安泰銀總座懸缺　老董丁予康兼任

平均工資攸關退休金！　勞動部：防疫隔離、照顧假不可以列入計算

更多熱門

相關新聞

台股短線難逃震盪　疫情推升二大產業利基！

台股短線難逃震盪　疫情推升二大產業利基！

受近期漲多賣壓出籠影響，台股維持震盪、周線收黑。法人指出，四月中以來全球股市反彈上揚，也帶動台股持續向上墊高，整體投資氣氛樂觀，適逢財報公布季，市場雜音較多，短線上大盤漲多賣壓浮現，可能進入整理階段，而由防疫商機出發，科技與醫療產業具投資利基。

疫情下的國際股市反彈分析

疫情下的國際股市反彈分析

台股量縮震盪　收盤小跌19點收10347點

台股量縮震盪　收盤小跌19點收10347點

台股開盤小漲1點　早盤於平盤狹幅震盪

台股開盤小漲1點　早盤於平盤狹幅震盪

影／股市遇亂流　專家教你如何挑好股！

影／股市遇亂流　專家教你如何挑好股！

關鍵字：

股票存股族綜合所得稅

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／愷樂沉默2天道歉了！　「誠心向周揚青小姐說聲對不起」

神隱2天愷樂認了是小三　上萬留言灌爆IG網酸「鮑鮑換包包」、「快去檢查」

愷樂向周揚青道歉　「一個符號」網友罵爆！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

羅志祥、周揚青「劇本結局是會復合」！美女作家大膽發言

肌肉男星拍A片！月收入破百萬

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

金正恩若身亡　軍事專家：南北韓將統一

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

少女百貨公司跳樓亡！民眾竟鼓掌了

金正恩暴胖40kg！奢華菜單成害命關鍵

「我找不到手指」　強尼戴普遭前妻斷指音檔曝

周揚青偷看手機觸法？律師揭真相：要男方敢提告

更多

最夯影音

更多
羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！
白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面