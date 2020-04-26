報稅系列／存股族報稅省荷包！菜籃、小資族「一起稅」　大戶「分開稅」

▲有股利收入如何報稅，專家建議，小資族、菜籃族可以選擇合併計算較為有利。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

5月報稅季節又即將來臨，許多民眾在去年也領了不少股利，但是股利要如何報稅較為省稅？專目前股利報稅有兩種計算方式，一種是併入綜合所得額當中合併計稅、另一種是分開計稅，納稅義務人可以二擇一，選擇較有利的方式計稅，經專家計算，選錯計算方式要繳的稅差4到6萬元，銀此存股族們報稅時一定要仔細精算。

2018年修正所得稅法，廢除了實施將近20年的兩稅合一制度，取而代之的，是納稅義務人可以自行選擇股利所得可以合併計稅或者是分開計稅兩種方案，因此民眾可以在兩種方式之中選擇較有利的方式申報。KPMG安侯建業聯合會計師事務所表示，所謂合併計稅就是將股利所得，併入綜合所得額當中計算，算出依照所得淨額後，再依照課稅級距5%到40%計算出稅額後，依據股利金額的8.5%、最高8萬元可以扣抵。

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另一種方式，就是分開計稅，是股利所得不計入綜合所得額當中，其他所得淨額按照課稅級距5%到40%之中，然後股利所得另外依照28%計算出稅額，加計到其他的應納稅額當中，就是納稅義務人該繳的稅。

股利收入94萬元以下 都可扣抵稅額

但是民眾應該如何申報股利？怎樣計算會比較有利？KPMG會計師事務所表示，如果適用稅率在5%、12%以及20%級距者，選擇合併計稅比較有利。而適用稅率如果是在30%，與28%的差距只有2%，加上加上累進稅率及扣免額減除適用的影響，合併計稅仍有機會較為有利。

那如果是稅率40%的話，基本上選擇分開計稅比較有利，但如所得金額不算太高，在累進稅率及扣免額減除適用影響下，可能會有合併計稅有利之情形。

財政部也曾經估算，在94萬元以下幾乎就是免稅，意思是94萬元之內，每一塊錢股利都有8.5%可抵減稅額，而不是全年股利低於94萬元就免稅。而要賺到94萬元的股息，以殖利率達到5%來計算，投資金額也要達1800萬元以上的大戶。

▲存股族報稅應仔細計算，才可以省荷包。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

小資族採合併計稅 省稅近6萬元

KPMG也舉例試算，假如薪資所得是80萬元、股利所得為20萬元的小資族，總收入為100萬元，扣掉免稅額8.8萬元、標準扣除額12萬元、以及薪資特別扣除額20萬元，所得淨額即為59.2萬元，所適用的稅率是12%，在扣除累進差額後應納稅額為3萬3240元。而其中股利所得的20萬元可以再乘以8.5%為1萬7000元，等於應納稅額3萬3240元再扣除1萬7000元，總應納稅額為1萬6240元。

但是如果該小資族採用分開計稅，那麼他所領的20萬元就不計入綜合所得當中，薪資所得80萬元扣除免稅額、標準扣除額及薪資扣除額後，所得淨額為39.2萬元，適用稅率為5%，應納稅額1萬9600元；而股利所得28%，股利部分就要繳稅5萬6000元，合計之後應納稅額7萬5600元。依此來看，該小資族採用合併計稅，就比分開計稅便宜了5萬9360元。

▲小資存股族稅額試算。（表／記者吳靜君、資料來源／KPMG安侯建業會計師事務所）

高薪、高股息者 分開計稅可省4萬元

另外，KPMG以高薪、高股利族來計算，假設高薪族群薪資收入是800萬元、股利所得是100萬元，綜合所得就是900萬元，如果採合併計稅扣除免稅額、標準扣除額以及薪資所得特別扣除額，所得淨額為859.2萬元，適用稅率則是最高級距40%扣掉累進差額後，應納稅額為260.72萬元；股利所得100萬元再乘上8.5%為8.5萬，但是最高只能扣抵8萬，所以該高薪、高股息收入者採合併計稅的話，要繳的稅就高達252.27萬元。

但是如果採取分開計稅的方式，該高薪、高股息收入者，薪資部分扣除免稅額、標準扣除額以及薪資扣除額，所得淨額759.2萬元，稅率為40%再扣除累進差額，薪資應納稅額為220.72萬元；加計股利所得100萬元，應納稅額即為28萬元，總計要繳的稅則為248.72萬元。所以該高薪、高股息收入者，採股利分開計稅的話，可以省稅約4萬元。

▲高薪族高股利收入者試算。（表／記者吳靜君、資料來源／KPMG安侯建業會計師事務所）

分開計稅者 捐贈節稅可能打折

此外，值得注意其他值得注意的是，若納稅義務人採用列舉扣除額者，所得稅法規定其對教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐贈總額，最高不超過綜合所得總額20%為限，過往許多高所得者會善用捐贈列舉扣除額來兼顧公益及節稅。但從若股利所得選擇採用分開計稅者，由於股利所得不計入所得總額，因此可能會影響到捐贈限額的計算，進而讓捐贈的節稅打折。

