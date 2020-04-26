「北韓5大反常」引爆金正恩命危傳聞　外媒點名5月關鍵節日揭答案

記者趙蔡州／綜合報導

北韓領導人金正恩已神隱15天，外界紛紛猜測他的生死情況，有媒體報導他因為手術命危或成為植物人，也有媒體猜測他只是在躲避疫情，但他連太陽節、建軍節等重大節日都沒出現，加上近期北韓官方與媒體的詭異沉默，反常的情況才會備受外界臆測。不過路透社報導，金正恩其實還活著，而且很快就會現身。

北韓最高領導人、36歲金正恩至今已經神隱15天，最後一次現身還是11日主持勞動黨中央政治局會議，但隨後由脫北者創辦的《每日北韓》就報導，他12日在元山地區接受手術，接著15日罕見缺席北韓重大節日太陽節，美國有線電視新聞網（CNN）甚至報導他因為手術命危。

▲外界盛傳金正恩命危，5月1日勞動節將是關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《週刊現代》24日引述中國大陸相關醫療人員的說法稱，金正恩變成植物人，中國的醫療團隊緊急趕往平壤，但已無計可施。日本《產經新聞》、《東京新聞》則推測，金正恩因為有隨扈感染新冠肺炎，已經與親信一起躲進元山地區別墅隔離避難。

除缺席歷屆最高領導人均會出席的太陽節外，金正恩25日也沒有出席北韓建軍節，北韓官媒《朝中社》、《勞動新聞》也罕見沒有報導關於他的任何新動向，加上北韓高層近日出現內部權力動盪、中朝鐵路20多列的列車停駛異常，政府對平壤進行封鎖等，5項反常與詭異的情況才金正恩的生死備受外界臆測。

▲金正恩11日主持勞動黨中央政治局會議。（圖／美聯社）

針對金正恩命危等相關消息，韓美2國已經出面否認、中國官方則尚未有說法，南韓青瓦台發言人21日表示，目前為止未觀測到北韓異常動向，南韓統一部發言人曹惠實也堅稱，「北韓內部沒有發生特殊的狀況」。美國總統川普23日在白宮記者會上時也表示，CNN的報導並不正確。

不過根據美媒《路透社》報導，有消息人士指出，金正恩其實還活著，而且可能很快就會現身。香港媒體《香港01》也報導，北韓下一個重要節日是5月1日的國際勞動者節，金正恩已經缺了太陽節與建軍節，若金正恩仍沒有出席該節日，屆時可能是真的發生了什麼狀況。