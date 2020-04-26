台灣女孩英國染病！親曝家醫「拒絕看診」慘況　淚訴：呼吸愈來愈微薄

▲英國留學女孩症狀不斷反覆。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，世界各國不斷出現確診案例。台灣女孩Jamie日前前往英國留學，2月初被診斷出肺部感染，但當時症狀輕微，且接受治療後狀況好轉，沒有被診斷為新冠肺炎，沒想到症狀再度惡化，讓她不斷昏睡，曾經4天沒有進食，肺功能也跟著衰弱，讓她一度想留下遺書。

根據《東森新聞》報導，Jamie受訪時指出，2月時曾身體不舒服，前往醫院被診斷出肺感染，接受治療後症狀持續好轉，因此沒有被懷疑感染新冠肺炎。沒想到，後來狀況持續惡化，出現肺功能衰弱的症狀，只能不斷昏睡，曾經4天沒有吃飯，一直躺在床上，「我中間還有清醒一些時間，可是都很短。」

Jamie提到，出現不適的部位在背部，但有時候會擴散到全背，讓她感到相當痛苦，加上當時室友因為疫情無法前往英國，她只能在家獨處，也不敢跟台灣家人說，還一度出現寫遺書的念頭。

▼Jamie說，當時肺部症狀嚴重，感到呼吸愈來愈稀薄，出現靈魂開始往上升的感覺。（圖／翻攝《東森新聞》）



Jamie說，症狀嚴重時，她清楚感受到「呼吸越來越微薄」，突然出現「靈魂開始往上升」的感覺，可能隨時離開身體，「然後我就覺得，我可能要開始來寫遺言了。」

由於英國的防疫政策採取「輕症待在家」，Jamie曾嘗試聯絡家庭醫師，但被對方拒絕，只能在家自我隔離。此外，因為聽見有患者吃西藥更嚴重的傳聞，Jamie沒有吃西藥，只吃母親寄來的中藥，「可是我自己覺得好像沒什麼用。」

病情拖了2個多月，Jamie嗅覺異常的症狀開始好轉，但肺部的不適感再度出現，症狀時好時壞，讓她只能坦然面對，期待痊癒的時候。

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