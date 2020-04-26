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理財心法大公開！財經主播葉芷娟股市慘賠40%　考取證券分析師證照逆轉勝

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▲財經主播葉芷娟。（圖／葉芷娟提供）

▲財經主播葉芷娟。（圖／葉芷娟提供）

記者姚惠茹／台北報導

台股近期波動劇烈，吸引散戶投資人積極進場，連帶證券開戶數近月都大幅增加，但新手初入股海若沒有準備，馬上又將成為新一波的韭菜，而財經主播葉芷娟也曾在股市慘賠40%，之後靠著嚴守停損策略，並考取證券分析師證照，就在去年入手第一間房，因此特別公開自己的投資理財心法。

不可取代的財經專業
正所謂台上十分鐘、台下十年功，螢光幕前光鮮亮麗的財經主播葉芷娟分享，自己初入股海時同樣曾經慘賠，並回憶當年踏進財經線是感覺這門專業具有不可取代性，但同時讓原本從小到大只會存錢，完全沒有其他投資理財觀念的自己一腳踏進股海之中。

請繼續往下閱讀...

葉芷娟表示，自己以前同樣是個月光族，後來靠著記帳開始強迫儲蓄，但對於投資理財也僅限於存錢，一直到電視台跑財經新聞之後，訪問過不少理財達人，像是靠投資達到財富自由，還有領股息提早退休的投資人，因此自己就開始決定試試看買股票。

「一開始嚐到甜頭，以為買股票很簡單」，葉芷娟分享，結果因為沒有停損的觀念，就這樣看著手中個股虧損40%，這對於當年還是社會新鮮人的自己，等於把自己儲蓄多年的資金賠掉，因此下定決心要好好做足功課。

▲財經主播葉芷娟。（圖／葉芷娟提供）

▲財經主播葉芷娟。（圖／葉芷娟提供）

考取證券分析師證照逆轉勝
葉芷娟分享，自己的第一步就是學會看懂財經新聞，因此每天早上拿出白紙記錄不懂的詞彙，然後去查明了解，並同樣建議「財經白紙」學習進入股市可以這麼做，雖然光是讀懂財經新聞就耗費大半年的時間，但卻是一個低成本又非常有效的好方法。

從股市慘賠而開始學習財經知識，葉芷娟表示，雖然看懂財經新聞，但自己對於財經專業仍然只是瞭解片段，因此為了系統化學習決心考取證券分析師證照，雖然並不容易，而且必須身為相關從業人員，但還是排除萬難在2年內成功拿到證照。

葉芷娟表示，慘賠的經驗讓自己學會停損非常重要，尤其是會受到景氣循環而暴漲暴跌的個股，因此如果不是大盤崩跌的狀況，自己投資台股就會嚴守15~20%的停損策略，而考到證券分析師證照之後，更是學會去算合理股價做為進場個股的依據。

▲財經主播葉芷娟。（圖／葉芷娟提供）

▲財經主播葉芷娟。（圖／葉芷娟提供）

理財投資心法大公開
葉芷娟分享，首先會從消息面、籌碼面來尋找個股放進自己的股票池，像是看看投信買什麼，而不是交易動作較為複雜的外資，然後會分別檢查個股的基本面，主要看有沒有賺錢，還有「存貨週轉率」，也就是該公司的產品多久會賣掉，至於進場時機看得則是技術面。

技術面看得是MACD指標，葉芷娟表示，當柱狀圖由綠翻紅、線圖黃金交叉就是自己的買進時機，更不在盤整時買進，而是把放量做為指標，並談到散戶投資人做短線波段喜歡用本益比來算合理股價，但他自己認為景氣循環股應該要用淨值比來算，像是金融、營建、鋼鐵、記憶體族群等等。

談到理財投資配置，葉芷娟表示，主要是以股市為主，包括存股核心持股和波段的衛星持股，自己會將年終獎金和額外收入在大盤回檔時買入殖利率不錯的個股，或是在企業除權息當天買進看好的個股，賺填息價差，然後另一半做波段搭配，還有定期定額投資基金，做為較保守的配置。

▲財經主播葉芷娟。（圖／葉芷娟提供）

▲財經主播葉芷娟。（圖／葉芷娟提供）

給投資理財新手的建議
總結來說，葉芷娟分享，跌至15~20%賣出虧損個股，漲至跌破五日線賣出獲利個股，嚴守停損和停利策略的投資心法，甚至還會寫交易紀錄，註明買進和賣出價格、理由等等，做為自己檢視投資理財成效的方法，像是這波台股大跌，自己就趁機補進存股。

「正財才是王道」，葉芷娟給投資理財新手建議，投資理財可以增加額外收入，但是首先還是要先有穩定的工作收入做為理財資金來源，雖然電視新聞常常出現投資理財達人，但畢竟還是少數，真正賺得還是正財，再來就是不要去買一些自己看不懂的個股，否則很容易淪為慘賠殺出。

最後，葉芷娟分享，投資理財必須量力而為，像是這波疫情衝擊股市大跌就是很難預估的事情，因此建議新手要有緊急預備金的概念，像是自己就準備至少6個月的緊急預備金，還有就是結交節省的朋友，因爲自己就深受先生節儉的影響，兩人終於存到頭期款在去年入手人生第一間房。

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