金正恩若身亡　軍事專家曝「南北韓將統一」：能不能撐一年都是問題

▲金正恩消失已久，被外界懷疑已經身死。（圖／朝中社）



記者柯振中／綜合報導

北韓領導人金正恩消失已久，外界傳言沸沸揚揚，有不少消息指出，金正恩已死，也有人認為，金正恩還活著。對此，南韓熟悉軍政的國會議員申元植（韓文名：신원식）說明，若金正恩真的身亡，北韓可能爆發政權動盪，南北韓也可能統一。

由於金正恩行蹤成謎，讓外界出現不少猜測，認為「金正恩可能死亡」。此外，日媒《周刊現代》也引述中國醫療相關人員的說法稱，事件發生後，中國立刻派出近50人的醫療團隊，緊急搭乘班機，前往北韓平壤。

不過，北韓醫師團認為，若等到中國醫療團到場才進行搶救，金正恩可能凶多吉少，決定進行心臟支架手術，但執刀醫師疑似太過緊張，雙手不斷顫抖，花了比平時多出7倍的時間才裝好支架，導致金正恩成了植物人。

▼金正恩被中國醫療人員爆料，已成植物人。（圖／路透）



申元植接受南韓媒體《日曜首爾》採訪時指出，他不了解金正恩近日的行蹤，但最近應該會出現結果，若金正恩一周內沒有出現，代表身體出了相當大的狀況，不是死了，就是腦死，北韓將出現政權動盪。

為何金正恩出意外將引發政權動盪？申元植解釋，若金正恩出了意外，繼任者可能是金與正（金正恩的妹妹）、金正哲，或是從金正恩同輩的兄弟中出線，但能不能撐一年都是問題，其他血統更難被北韓政權認同。

由於北韓是父權社會，若金與正擔任北韓領導人，能力會受到外界質疑。不過，申元植也說，以目前的狀況來看，南北韓不太可能發生戰爭，頂多出現零星衝突，以文在寅政權的理念來看，動盪仍在可控範圍內，且如果良好解決問題，南北韓有可能統一，一切取決於領導者的能力。

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▼金正恩已許久未露面。（圖／朝中社）

