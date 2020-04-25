金正恩行蹤成謎　外媒曝「關鍵節日」要現身…知情人士說話了

▲金正恩行蹤成謎，讓外界猜測「可能出事了」。（圖／翻攝朝中社）



記者柯振中／綜合報導

北韓領導人21日傳出病危消息，至今仍未露面，讓許多外媒猜測，金正恩可能出了意外。對此，有消息人士透露，金正恩還活著，可能很快就會露面。

由於行蹤成謎，讓外界猜測，金正恩可能已經死亡。日媒《週刊現代》24日引述中國大陸相關醫療人員的說法稱，金正恩變成植物人，中國的醫療團隊緊急趕往平壤，但已無計可施。

▼金正恩被懷疑身體出狀況。（圖／翻攝 朝中社）



不過，南韓、中國官方均否定金正恩身亡的消息，美國總統川普也曾出面說，金正恩的相關報導「不正確」，可能是舊消息。

雖然中、韓、美都出面否認金正恩出事的消息，但4月15日是北韓的「太陽節」，也是北韓最重要的節日，相當於國慶日，金正恩當天沒有在慶典上露面，而歷任北韓領導人一定會出席該節日，所以才引發外界猜測。

不過，根據美媒《路透》報導，有消息人士指出金正恩還活著，可能很快就會露面。而北韓的下一個重要節日，是5月1日的「國際勞動者節」，這也讓港媒《香港01》預測，若金正恩仍沒有出席該節日的慶典，可能真的出了什麼狀況。

►母親節送起來！氣炸鍋「大全配」 特價只要2,788元～

▼港媒猜測，若5月1日金正恩仍未露面，可能真的出了意外。（圖／達志影像／美聯社）

