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「2根蠟燭」暗示金正恩出事　陸前外長姪女：金正日當年晚了51小時！

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▲▼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　陸前外長姪女：金正日當年晚了51小時！。（圖／翻攝秦楓微博）

▲秦楓貼出「2根蠟燭」，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝秦楓微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

北韓領導人金正恩病危的消息近日瘋傳，日媒《週刊現代》更指金正恩已經成為植物人，但消息都未獲官方任何證實。對此，有網友注意到，大陸外交部前部長李肇星的姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓24日在個人微博貼出了「兩根蠟燭」，被認為是在暗示金正恩已經出事。

秦楓發出「兩根蠟燭」的貼文後，許多網友在下方留言，認為秦楓是在暗示金正恩已經過世；但也有人斥責她造謠，強調還是要以官方宣布的消息為準，不應在網路上胡亂臆測，製造騷動。

▼北韓官媒3月還曾發布金正恩視察部隊的照片。（圖／路透社）

▲▼1月試射2次！　金正恩趴沙丘大讚滿意：砲兵威力就是北韓軍隊的威力。（圖／路透）

不過，貼文才發出沒多久，便遭到刪除，秦楓還特別發了一篇文解釋，「各位親，我真不自己刪微博，可能你們評論太嗨了，上面顧全大局吧哈哈哈哈 祝大家週末愉快。」

秦楓也在貼文下回應網友的留言，她指出，「有些人願意等著官宣真請自便，我只說事實，當年金日成去世晚了34小時，金正日晚了51小時，看看這次晚多少個小時官宣？對了，李文亮醫生那晚對著屍體搶救很久…我從來不發假消息～另，他在不在的中朝友誼也萬古長青啊，消息來源渠道不一樣，分析水平也不一樣，同行就別較勁了跟我。」

▼北韓前領導人金日成（左）、金正日（右）的畫像。（圖／路透社）

▲▼ 金正日,金日成,北韓。（圖／路透社）

這篇後來才貼出的貼文，現在也已經被禁止評論，且看不到原來的留言。不過，有很多網友都將貼文截圖轉傳到了推特，引起另一波討論，「她是知名電視台的領導層，又有紅色背景，應該不會亂說這麼重要的訊息，我選擇相信她。」「紅二代都這麼說了，八九不離十吧！」「金日成、金正日的過世消息也是壓了很久才發出，應該有一些可信度。」

▼秦楓再度發文，雖未被刪除，但被「禁止評論」。（圖／翻攝秦楓微博）

▲▼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　陸前外長姪女：金正日當年晚了51小時！。（圖／翻攝秦楓微博）

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