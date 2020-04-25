南非總統教戴口罩　「一時手殘」糗蓋在眼睛上...慘淪「蒙面俠」

▲拉瑪佛沙昨日在記者會上出糗。（影／翻攝自youtube）

實習記者崔子柔／綜合報導

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）昨（24）日在一場記者會上，示範如何戴口罩，結果一不小心沒戴好，手忙腳亂之下看起來像個「蒙面變態」，引起大批網友討論，甚至發起hashtag挑戰。

根據BBC報導，南非上（３）月26日實施封城禁令，近日已慢慢鬆綁。拉瑪佛沙總統24日在記者會上，仍呼籲民眾出入外公眾場合時，還是得戴上口罩，並在記者會上示範，結果他戴好左耳之後，右耳怎麼勾也勾不到，口罩遮在眼睛上遮了5秒左右，整個過程花了10秒才將口罩戴好。

▲手語老師的表情有些無奈。（圖／翻攝自YouTube）

這段畫面讓網友大肆討論，甚至在推特上出現#MaskOnChallenge、#CyrilMaskChallenge的hashtag，許多網友爭相模仿把口罩戴在眼睛上。拉瑪佛沙今日回應，「昨天的舉動讓大家見笑了，我會再發一支影片，示範怎麼好好戴口罩，歡迎大家來看。」

▲網友在推特發起挑戰。（圖／翻攝自推特）