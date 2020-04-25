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防疫宅經濟正夯　小七交貨便平台首推優惠「幫小店家省錢！」

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▲7-ELEVEN即日起於X-STORE未來超商一號店導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版，減少人機接觸頻率。（圖／統一超提供）

▲7-ELEVEN即日起於X-STORE未來超商一號店導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版，減少人機接觸頻率。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

防疫拉長戰線，帶動在家自煮風潮、網購商機興起，7-ELEVEN交貨便平台首度推出優惠方便，自即日起至五月底止，每件包裹運費優惠價35元(原價60元)，希望於報稅季期間幫小賣家們開源節流。

近期民眾少群聚、保持社交距離，形成一股低接觸消費現象。7-ELEVEN表示，針對離島民眾需求，交貨便自即日起至2021年4月21日止首度推出「離島交貨便感謝季」，每件包裹運費優惠價60元(原價100元)，以滿足離島居民補給生活所需。

請繼續往下閱讀...

另外，新冠肺炎疫情延燒，讓民眾減少外出用餐，選擇在家自煮或是就近於超商消費，為因應防疫需求，7-ELEVEN自即日起於X-STORE未來超商一號店導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版、智FUN機推分流消費、非現金支付推超值點數回饋等多元服務，期望帶給民眾安心消費的場域。

▲消費者到7-ELEVEN消費選對支付工具最高享6.6%現金回饋。（圖／統一超提供）

▲消費者到7-ELEVEN消費選對支付工具最高享6.6%現金回饋。（圖／統一超提供）

7-ELEVEN主管表示，全新開發且通過商檢具專利的「掃描式微波爐」，即日起新增QR Code功能，只要將鮮食商品上的QR Code二維條碼置於微波爐的掃描感應器下，即可自動辨別需微波的時間，無須再按鈕操作，目前「掃描式微波爐」2.0於X-STORE一號店共導入5台，開放一般消費者自助微波使用，減少人、機接觸頻率，未來也將擴大導入服務更多消費者。

防疫期間也帶動智慧販賣機銷售成長。依據7-ELEVEN統計，旗下智FUN機目前總鋪機數超過440台，其中工業區的機台業績成長幅度較明顯，較去年同期成長二成，各商圈以飲品、早正餐、零食等較為暢銷。

7-ELEVEN表示，後續除了積極佈點，支付工具方面，在現金、icash2.0、悠遊卡之外，近期也將陸續於各機台新增一卡通支付功能，未來將可使用三大電子票證支付。面對疫情，門市補貨時亦會針對較常觸碰到的取貨口、操作面板進行消毒，讓長時間待在商辦、工業區上班的消費者，透過分流消費、減少接觸更加安心。

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