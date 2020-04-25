　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

教會稱「漂白水」是神藥！可治好新冠肺炎　還致信川普求推薦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

 文／中央社

美國總統川普稱注射消毒劑進人體殺滅新型冠狀病毒後挨轟。英國「衛報」今天披露，一名打著教會旗號卻販售工業漂白劑的人士本週寫信給川普，稱二氧化氯是防疫「神奇療方」。

衛報指出，寫信給川普的男子為葛瑞農（Mark Grenon），他自稱是「創世紀II」（Genesis II）這個團體的「主教」。

設於佛羅里達州的「創世紀II」對外聲稱是一個教會組織，實際上卻是靠推銷二氧化氯賺錢的製造商和經銷商。葛瑞農把二氧化氯貼上「神氣礦物解方」（miracle mineral solution,MMS）的標籤，號稱可以治療99%的疾病，包括癌症、瘧疾、愛滋，甚至自閉症。

▲ 美國食品和藥物管理局（FDA）去年12月就曾呼籲民眾勿飲用MMS。

葛瑞農在信中告訴川普，二氧化氯是一種「神奇解方」可以消滅體內99%的病原體，還說二氧化氯可消滅人體內的新型冠狀病毒。二氧化氯是一種強力漂白劑，應用在紡織等工業用途上，一旦誤喝可能會要人命。

報導指出，葛瑞農致函白宮才沒幾天，川普昨天就在白宮例行防疫簡報會上大談將消毒劑注入體內殺病毒，引發衛教軒然大波。

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，「創世紀II」就一直對外推銷「神奇礦物解方」可以治療冠狀病毒疾病。他們建議包括孩童在內的使用者，只要把3到6滴的二氧化氯加入水中稀釋，然後就可喝下。

葛瑞農19日在他每週線上電台節目裡，朗讀寫給川普的信函「親愛的總統先生，我祈禱你會讀到這封信，並且著手推動」。

美國食品暨藥物管理局（FDA）上週取得聯邦法院命令，禁止「創世紀II」兜售神奇礦物解方。FDA形容這東西「未經證實，且可能對治療Covid-19有害」。

就在川普大談以消毒劑治療冠狀病毒沒多久，葛瑞農就在他的臉書貼文，稱神奇解方已經送到白宮。川普已經收到。

►「注射消毒水」療法惹議！川普口無遮攔　白宮擬「阻止總統」出席簡報會
►懇求監獄釋出「死刑藥物」！　醫：它能拯救數百確診病患
►中國100萬個口罩「不合格」！　加拿大：無法提供前線醫護使用

ET快訊
快訊／昔被羅志祥影射性騷擾鬧翻　恩師孫德榮求情回應了
快訊／好消息！台鐵發燒車長「二採陰性」
鄧惠文逆風談豬揚分手　廣告小妹嗆：妳也外遇白人「親密照還流出
王仁甫、孫協志不爽羅志祥「當背骨仔」！孫德榮爆：他們都被欺負
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他「在家隔離」太無聊上網買彩券　竟中頭獎「獨得21億元」

教會稱「漂白水」是神藥！可治好新冠肺炎　還致信川普求推薦

哈利梅根洛杉磯找新家　房產專家警告：他們犯下大錯

北韓官媒避談金正恩生死！大篇幅報導建軍88年　曝「他」視察地方單位

義籍郵輪「歌詩達大西洋號」停靠日本維修驚傳150船員染疫

拒絕高價買中國口罩　澳洲以酒精換台灣口罩材料

60艘UFO直線升空？目擊者嚇傻「發生什麼事？」...馬斯克跳出來揭密了

懇求監獄釋出「死刑藥物」！　醫：它能拯救數百確診病患

「甜甜與正」接班金正恩？南韓脫北議員：老一輩只當她是小屁孩

「注射消毒水」療法惹議！川普口無遮攔　白宮擬「阻止總統」出席簡報會

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

他「在家隔離」太無聊上網買彩券　竟中頭獎「獨得21億元」

教會稱「漂白水」是神藥！可治好新冠肺炎　還致信川普求推薦

哈利梅根洛杉磯找新家　房產專家警告：他們犯下大錯

北韓官媒避談金正恩生死！大篇幅報導建軍88年　曝「他」視察地方單位

義籍郵輪「歌詩達大西洋號」停靠日本維修驚傳150船員染疫

拒絕高價買中國口罩　澳洲以酒精換台灣口罩材料

60艘UFO直線升空？目擊者嚇傻「發生什麼事？」...馬斯克跳出來揭密了

懇求監獄釋出「死刑藥物」！　醫：它能拯救數百確診病患

「甜甜與正」接班金正恩？南韓脫北議員：老一輩只當她是小屁孩

「注射消毒水」療法惹議！川普口無遮攔　白宮擬「阻止總統」出席簡報會

《永遠的君主》收視慘跌！　金銀姬作品中「下滑幅度最大」網評：李敏鎬和金高銀不配

世界虛擬方程式賽車競賽落幕　吉林大學學生首奪雙冠

主人沙發假哭「阿金爆衝環抱❤」 　才PO出2天狂吸30萬點閱！

詭異飛盤「憑空消失」標貴超問號　抬頭瞬間媽笑爆：全新玩法？

6月起「感冒戴口罩、咳嗽掩口鼻」　北京正式寫入法規

快訊／昔被小豬指控性騷擾　孫德榮雪中送炭：給小孩有反省負責機會

中職／先發投手成富邦求勝關鍵　吳俊良降低土投標準

亂傳恩主公有確診病例…女網友影射「醫護撤離中」！衛生局闢謠：妳已經觸法

他「在家隔離」太無聊上網買彩券　竟中頭獎「獨得21億元」

Dappei／打破貴就好、顏值決定迷思　4個「穿搭初學者」必須懂的觀念

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

伴娘吃掉閨蜜老公　9分鐘O片外流

俄病毒權威：新冠病毒源自武漢科學家瘋狂行為

法國費加洛週刊專文　抨擊中國謊言欺瞞世界

18歲「化學系正妹學霸」美到逆天！

情侶無視封城　沙灘上做早「操」

土耳其媒體：台灣是第一個阻擋新冠肺炎的國家

產下死嬰後確診…她卻從病房消失了

百萬人要求辭職　譚德塞安排領袖視訊顯支持

金與正接班金正恩？韓脫北議員：老一輩只當她小屁孩

他揪女友喝酒「肚餓竟當場宰殺」　剁下大腿放平底鍋煎

專家預測「新冠肺炎70天內消失」

加拿大買中國100萬個口罩：不合格！

路透：北京派醫療團隊赴北韓！

更多熱門

相關新聞

防疫宅經濟正夯　小七交貨便平台首推優惠「幫小店家省錢！」

防疫宅經濟正夯　小七交貨便平台首推優惠「幫小店家省錢！」

防疫拉長戰線，帶動在家自煮風潮、網購商機興起，7-ELEVEN交貨便平台首度推出優惠方便，自即日起至五月底止，每件包裹運費優惠價35元(原價60元)，希望於報稅季期間幫小賣家們開源節流。

人潮滿滿！花壇虎山巖金針花海

人潮滿滿！花壇虎山巖金針花海

盧秀燕：一中商圈逛街環境很安全

盧秀燕：一中商圈逛街環境很安全

屏東大學9人採檢全陰性　校方公佈好消息

屏東大學9人採檢全陰性　校方公佈好消息

企甲／台鋼、台電及航源志在奪冠

企甲／台鋼、台電及航源志在奪冠

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情川普教會MMS漂白水北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥Party Boys名單被扒！

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！網翻9年前片段露餡

周揚青想不通：哪來時間約砲？羅志祥認「時間管理有秘密」

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

周揚青再罵：羅志祥道德淪喪沒救了！

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

快訊／周揚青直接點名愷樂！

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面