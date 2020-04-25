「小規模營業人貸款」6大特色曝光！金管會：設計上並不複雜

▲行政院召開紓困記者會，主題聚焦「稅務、貸款協助」。圖為金管會主委顧立雄。（圖／行政院提供）

財經中心／台北報導

有媒體質疑，「小規模營業人貸款」紓困政策是「看得到卻難吃到」，對此，金管會銀行局表示，此項紓困貸款是針對廣大的小規模營業人而制定，因此設計不複雜，審查上也具有6大特色。

金管會銀行局表示，「小規模營業人貸款」紓困政策，有6大特色：第一，貸款一次最高可貸50萬元，利息在2021年3月27日前都不超過1%，中小企業信用保證基金會幫十成保證。第二，免不動產擔保，只要企業或負責人有不動產，不論有無設定給銀行，都有分數。

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第三，免連帶保證人，找不到保證人沒關係，評分不需要有保證人。第四，免用統一發票，銷售額20萬元以下免開發票的小規模營業人都可以申請。第五，稅籍登記，重要的是要有稅籍登記才可申請。第六，信評正常，如果從來沒向銀行借過錢、辦過信用卡導致聯合徵信中心沒有資料，一樣可以拿到第二級分數。

在程序方面，金管會也有兩個小提醒，第一，若一年內沒有辦法還本金，也可以跟銀行洽商先繳利息，到期再一次繳還本金。第二，提醒記得在2020年12月底前向銀行申請。而民眾若有問題，也可以向各銀行詢問，其他融資問題也可撥打1988或經濟部馬上辦中心。