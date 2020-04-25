哈利梅根洛杉磯找新家　房產專家警告：他們犯下大錯

▲英國哈利王子、妻子梅根退出王室後選在洛杉磯找新房定居。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

哈利夫婦日前才宣布受夠狗仔，不再與英國4家媒體合作，而他們在洛杉磯挑的夢想新居地點，卻被房地產專家指出，「犯下大錯，這裡門禁寬鬆，可能天天被騷擾。」

綜合外媒報導，房地產經紀人兼《洛杉磯百萬豪宅》（Million Dollar Listing Los Angeles）真人實境秀明星奧特曼（Josh Altman）表示，哈利夫婦正打算在洛杉磯挑豪宅，但這不管對他們或是他們的寶貝兒子，都是危險的決定。

奧特曼說，這些房子的社區門禁寬鬆，他們可能每天都要應付狗仔隊，更可能出現王室迷騷擾，要是他們買了這種豪宅，大概不到幾個月又會想辦法賣出，「美個國家對付狗仔的方式不同，但他們必須明白，社區起碼要有道門，而自家產業又該再設道門」，位在比佛利公園（Beverly Park）的一些房產還有2個出入口，這樣才能更完善的避開麻煩。

哈利的母親黛安娜王妃1997年時過世，就是因為被狗仔隊跟車，為了閃避加快車速而失控，撞上隧道裡的燈柱、牆壁。哈利今年3月在公開場合也透露，自已很難面對失去母親的傷痛，過去7年一直接受心理諮商。