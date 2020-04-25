　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

懇求監獄釋出「死刑藥物」！　醫：它能拯救數百確診病患

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼鎮靜劑「導眠靜」（midazolam）。（圖／達志影像／美聯社）

▲鎮靜劑「導眠靜」（midazolam）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎確診人數突破279萬人，許多患者都必須依靠呼吸器進行治療。日前多名醫師與公衛專家聯合致信各州矯正機構，要求釋出「死刑藥物」，因為這些藥物可能拯救數百人的性命。

綜合外媒報導，美國7名藥劑師、公共衛生專家與重症病房醫師，日前聯合致信各州矯正機構，要求釋出庫存的「死刑藥物」，因為依靠呼吸器的病患，其使用的鎮靜劑和死刑藥物相同，能夠減輕患者痛苦。信中指出，「這些庫存可以拯救數百人的性命，儘管這只是預期死亡人數的一小部分，但它是醫學重視每個生命的基本倫理。」

據了解，這些藥物包含麻醉藥物「維庫溴銨」（vecuronium bromide）、鴉片類藥物「芬太尼」（Fentanyl）與鎮靜劑「導眠靜」（midazolam）。其中一位署名醫師齊沃特（Joel Zivot）表示，他不想要評論死刑的對錯，「作為一名臨床醫師，我只想請求他們幫忙。」

自從使用呼吸器的重症病患越來越多之後，這類藥物的需求量激增了73％，目前已經有3個州已暫停執行死刑。不過也有許多州政府語帶保留地表示，他們沒有這些藥物。

死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）執行長鄧漢（Robert Dunham）指出，在廢死議題還存在的狀況下，許多藥廠拒絕提供該類藥物給矯正機構，因此矯正機構本身也很難取得這些藥，所以才會不願將其交給醫院。

►法最新研究：尼古丁可能有助降低染疫風險！　待政府核准拚臨床實驗
►疫情快到盡頭…專家預測「新冠肺炎70天內消失」　保持社交距離就足夠！
►WHO意外刊登草稿「瑞德西韋中國試驗失敗」　醫藥公司：因參與人數不足終止

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
羅志祥當導師要女練習生「叫老公」　一旁Ella表情亮了
陸軍爆2官兵載運磐石艦確診者出現疑似症狀　陸軍司令部回應了
韓國瑜喊「全國第一」要重啟春安演習！　警界高層打臉回應了
愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」　當面逼問：何時下聘？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

懇求監獄釋出「死刑藥物」！　醫：它能拯救數百確診病患

「甜甜與正」接班金正恩？南韓脫北議員：老一輩只當她是小屁孩

「注射消毒水」療法惹議！川普口無遮攔　白宮擬「阻止總統」出席簡報會

18歲「化學系正妹學霸」美到逆天！白皙皮膚換上比基尼飽粉絲眼福

教廷：教宗近期沒有計劃訪陸　疫情導致多項出訪計劃取消

中國100萬個口罩「不合格」！　加拿大：無法提供前線醫護使用

法最新研究：尼古丁可能有助降低染疫風險！　待政府核准拚臨床實驗

居家隔離3個月「如300年般漫長」！英17歲音樂才女家中輕生亡

疫情快到盡頭…專家預測「新冠肺炎70天內消失」　保持社交距離就足夠！

川普回應「消毒劑注體內」驚世療法！大嘆無奈：只是想看有什麼反應

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

懇求監獄釋出「死刑藥物」！　醫：它能拯救數百確診病患

「甜甜與正」接班金正恩？南韓脫北議員：老一輩只當她是小屁孩

「注射消毒水」療法惹議！川普口無遮攔　白宮擬「阻止總統」出席簡報會

18歲「化學系正妹學霸」美到逆天！白皙皮膚換上比基尼飽粉絲眼福

教廷：教宗近期沒有計劃訪陸　疫情導致多項出訪計劃取消

中國100萬個口罩「不合格」！　加拿大：無法提供前線醫護使用

法最新研究：尼古丁可能有助降低染疫風險！　待政府核准拚臨床實驗

居家隔離3個月「如300年般漫長」！英17歲音樂才女家中輕生亡

疫情快到盡頭…專家預測「新冠肺炎70天內消失」　保持社交距離就足夠！

川普回應「消毒劑注體內」驚世療法！大嘆無奈：只是想看有什麼反應

「手快抽筋」重機騎士「放雙手3秒」被檢舉開罰1萬8　法官：應停車休息

雷／韓素希逮到老公「另一支手機」！《夫婦》第9集結尾反轉起雞皮

超商飯糰啥口味最好吃？網狂推「雞肉飯」最銷魂：沒有它上班失去動力

2020新錶／W＆W錶展今晚上線　看看哪只沛納海保固70年！

恩光兌現承諾連續12hrs直播！　連玩4遊戲「時間才過1/6」忍不住：睏了

一整排「Tiffany藍魚骨」！她吃一半嚇爆：感覺可怕　內行解答長知識了

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實：出社會的誰在乎　網一片共鳴…中肯炸

Dappei／韓妞靠3樣單品決定一日風格　不花太多心思就可美美出門

懇求監獄釋出「死刑藥物」！　醫：它能拯救數百確診病患

屎在滾！江西男打破別人車窗　「偷了一包衛生紙」衝去廁所

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

國際熱門新聞

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

伴娘吃掉閨蜜老公　9分鐘O片外流

俄病毒權威：新冠病毒源自武漢科學家瘋狂行為

法國費加洛週刊專文　抨擊中國謊言欺瞞世界

情侶無視封城　沙灘上做早「操」

土耳其媒體：台灣是第一個阻擋新冠肺炎的國家

產下死嬰後確診…她卻從病房消失了

百萬人要求辭職　譚德塞安排領袖視訊顯支持

他揪女友喝酒「肚餓竟當場宰殺」　剁下大腿放平底鍋煎

18歲「化學系正妹學霸」美到逆天！

路透：北京派醫療團隊赴北韓！

即／美國死亡病例「突破5萬人」　

世衛意外刊登草稿　瑞德西韋中國試驗失敗曝光

川普好嗆：我是總統，你是假新聞

更多熱門

相關新聞

步指部疑2官兵染疫　陸軍回應了

步指部疑2官兵染疫　陸軍回應了

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，陸軍步兵訓練指揮部有官兵25日爆料，指揮部內有2名官兵先前因支援載運磐石軍艦確診官兵，疑似出現新冠肺炎症狀，目前已住院治療，且這2人在隔離治療前還接觸部隊同袍與長官。對此，陸軍司令部表示，事發當天2名官兵出現腹瀉症狀，已經送相關醫院隔離治療中，沒有隱匿不報的狀況，相關情況由中央流行疫情指揮中心統一說明。

世足資格賽可能9月重啟　中國已在選場地

世足資格賽可能9月重啟　中國已在選場地

繼娛樂場所實名制　韓國瑜重啟春安演習

繼娛樂場所實名制　韓國瑜重啟春安演習

疫情衝擊讓家暴增加！募集防疫物資幫4500個家庭

疫情衝擊讓家暴增加！募集防疫物資幫4500個家庭

北市下周兵推　黃珊珊：部署下一步但不需造成恐慌

北市下周兵推　黃珊珊：部署下一步但不需造成恐慌

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情死刑監獄藥物北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥Party Boys名單被扒！

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！網翻9年前片段露餡

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

快訊／周揚青直接點名愷樂！

周揚青想不通：哪來時間約砲？羅志祥認「時間管理有秘密」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面