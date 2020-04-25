台股短線難逃震盪　疫情推升二大產業利基！

▲ 法人認為，台股近期仍將維持震盪盤整格局。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

受近期漲多賣壓出籠影響，台股維持震盪、周線收黑。法人指出，四月中以來全球股市反彈上揚，也帶動台股持續向上墊高，整體投資氣氛樂觀，適逢財報公布季，市場雜音較多，短線上大盤漲多賣壓浮現，可能進入整理階段，而由防疫商機出發，科技與醫療產業具投資利基。

富蘭克林華美投信認為，目前美國與台灣市場皆為財報公布季節，已知第一季表現將如預期受疫情影響，但第二、第三季的經濟預期則因各產業預估會有不同的表現。

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儘管因疫情嚴重衝擊全球經濟，但富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，台灣科技產業相對表現較抗跌具支撐，這波衝擊下為了防疫，在家上班與異地辦公的需求，可發現包括筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器、雲端儲存設備等都有需求，廠商財報與獲利能力表現較佳，故防疫科技新趨勢仍具有投資利基，建議不妨多加留意。

▲ 在家防疫推升筆電、機上盒、遊戲機等產品的需求。（示意圖／pixabay）

而郭修伸則分析，由於在家上班/遠端上課的生活型態出現，台灣科技產業不僅半導體上游，包括電視機上盒、遊戲機等訂單湧現，加上防疫與健康醫療的遠端問診、醫療APP、手持式健康裝置等，亦衍生不少新的趨勢與生活商機，現階段只要新冠疫情仍未消失，這段期間消費性電子換機的可能遞延，但資本支出設備需求的科技應用端與新防疫趨勢將持續看好。

展望五月，富蘭克林華美投信認為，由於財報季節持續中，市場陸續公布消息多且雜亂，受消息面的影響之風險仍存在，故建議投資人操作應該審慎觀察。

短線上，郭修伸建議不妨持續觀察三個重點，一是新冠肺炎影響，針對治療效果的新藥何時受FDA核准上市，對降低市場擔憂，有正面幫助。二為快篩試劑普及與正確率提高，由於全球已逾270萬人確診，造成經濟嚴重損失，未來一季若能推出快篩試劑上市，有助商業活動恢復正常。

最後則是篩檢效率與正確性的提升，目前篩檢需花人力4小時以上，全國每日僅4,000人次量能可篩檢，若推動快篩試劑量產與正確率提高，亦可大幅縮減人力，讓有需求、出國洽公等商務人員可帶著證明。