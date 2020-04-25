　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股短線難逃震盪　疫情推升二大產業利基！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股4/15延續前一日上漲格局，盤中上漲超過百點，盤面一片紅通通。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 法人認為，台股近期仍將維持震盪盤整格局。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

受近期漲多賣壓出籠影響，台股維持震盪、周線收黑。法人指出，四月中以來全球股市反彈上揚，也帶動台股持續向上墊高，整體投資氣氛樂觀，適逢財報公布季，市場雜音較多，短線上大盤漲多賣壓浮現，可能進入整理階段，而由防疫商機出發，科技與醫療產業具投資利基。

富蘭克林華美投信認為，目前美國與台灣市場皆為財報公布季節，已知第一季表現將如預期受疫情影響，但第二、第三季的經濟預期則因各產業預估會有不同的表現。

請繼續往下閱讀...

儘管因疫情嚴重衝擊全球經濟，但富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，台灣科技產業相對表現較抗跌具支撐，這波衝擊下為了防疫，在家上班與異地辦公的需求，可發現包括筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器、雲端儲存設備等都有需求，廠商財報與獲利能力表現較佳，故防疫科技新趨勢仍具有投資利基，建議不妨多加留意。

▲網路，追劇，筆電，上班族。（圖／pixabay）

▲ 在家防疫推升筆電、機上盒、遊戲機等產品的需求。（示意圖／pixabay）

而郭修伸則分析，由於在家上班/遠端上課的生活型態出現，台灣科技產業不僅半導體上游，包括電視機上盒、遊戲機等訂單湧現，加上防疫與健康醫療的遠端問診、醫療APP、手持式健康裝置等，亦衍生不少新的趨勢與生活商機，現階段只要新冠疫情仍未消失，這段期間消費性電子換機的可能遞延，但資本支出設備需求的科技應用端與新防疫趨勢將持續看好。

展望五月，富蘭克林華美投信認為，由於財報季節持續中，市場陸續公布消息多且雜亂，受消息面的影響之風險仍存在，故建議投資人操作應該審慎觀察

短線上，郭修伸建議不妨持續觀察三個重點，一是新冠肺炎影響，針對治療效果的新藥何時受FDA核准上市，對降低市場擔憂，有正面幫助。二為快篩試劑普及與正確率提高，由於全球已逾270萬人確診，造成經濟嚴重損失，未來一季若能推出快篩試劑上市，有助商業活動恢復正常。

最後則是篩檢效率與正確性的提升，目前篩檢需花人力4小時以上，全國每日僅4,000人次量能可篩檢，若推動快篩試劑量產與正確率提高，亦可大幅縮減人力，讓有需求、出國洽公等商務人員可帶著證明。

ET快訊
愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」　當面逼問：何時下聘？
iPhone用戶小心！　收到這段「神祕字元」iOS系統會死機
台灣列滅絕物種　消失123年…在基隆暖暖找到了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股短線難逃震盪　疫情推升二大產業利基！

巴西股匯雙殺「央行急出手」！大盤下跌5.5%　貨幣貶值再觸歷史低點

宅經濟刷卡好康多！　在家追劇、吃外送美食最高可賺8%回饋

平均工資攸關退休金！　勞動部：防疫隔離、照顧假不可以列入計算

全球人壽前董座劉先覺人事案暫停！安泰銀總座懸缺　董座丁予康兼任

不敵疫情！富蘭克林凍結1200億基金　創印度基金史上最大規模紀錄

及時雨！助華航、長榮航空度難關　台銀各撥200億元專案貸款

放款與投資持續成長　3月M1B及M2年增率雙增

46萬人爭相申請勞保局補貼3萬！　逾30萬人下周一前都可領到錢

全球走入低利率時代　退休族靠3階段資產規劃養大荷包

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

台股短線難逃震盪　疫情推升二大產業利基！

巴西股匯雙殺「央行急出手」！大盤下跌5.5%　貨幣貶值再觸歷史低點

宅經濟刷卡好康多！　在家追劇、吃外送美食最高可賺8%回饋

平均工資攸關退休金！　勞動部：防疫隔離、照顧假不可以列入計算

全球人壽前董座劉先覺人事案暫停！安泰銀總座懸缺　董座丁予康兼任

不敵疫情！富蘭克林凍結1200億基金　創印度基金史上最大規模紀錄

及時雨！助華航、長榮航空度難關　台銀各撥200億元專案貸款

放款與投資持續成長　3月M1B及M2年增率雙增

46萬人爭相申請勞保局補貼3萬！　逾30萬人下周一前都可領到錢

全球走入低利率時代　退休族靠3階段資產規劃養大荷包

要菜不要魔戒！網友收到伊利亞伍德私訊求賣《動物森友會》大頭菜

林榮基銅鑼灣書店開幕　警力戒護！蔡英文送花：願公平公義如江河滔滔

細胞簡訊疑慮高　林佳龍：五一連假風景區控管靠「1968」APP

世足資格賽可能9月後才重啟　中國足協已在物色主場場地

LIFE・經典／最時尚防疫用品　透明「泡泡盾」保護在公眾場所的人們

Lexus「最終特仕版」GS Black Line限量200台　8月將走入歷史！

【防疫第一線】臉破皮上工憂遇染疫者　台大護理師分享北一女「最暖瞬間」

沒有wifi只有蟲鳴鳥叫！台中2間山林系療癒小屋　時光就該在山林裡虛度

野菜、肉盤無限續！台中平價涮涮鍋吃到飽　還能爽吃咖哩飯

51連假防群聚　北市出動即時影像供查詢景點實況

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

財經熱門新聞

46萬人爭相申請勞保局補貼3萬！　逾30萬人下周一前都可領到錢

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

富蘭克林凍結1200億基金　創印度基金史上最大規模紀錄

低利率時代　退休族靠3招養大荷包

平均工資攸關退休金！　勞動部：防疫隔離、照顧假不可以列入計算

油價跌跌不休「中油計算油價公式要改嗎？」經濟部回應了

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

安泰銀總座懸缺　老董丁予康兼任

巴西股匯雙殺「央行急出手」　大盤下跌5.5%

小老闆紓困貸款　3天1300多戶核保

第一金股利1.35元　優於去年

刷卡好康多！在家追劇配美食通通回饋8%

後疫情時代　全球經濟面臨「二高一低」現象

台銀各撥200億元　助華航、長榮度難關

更多熱門

相關新聞

巴西股匯雙殺「央行急出手」　大盤下跌5.5%

巴西股匯雙殺「央行急出手」　大盤下跌5.5%

巴西司法部長莫羅（Sergio Moro）不滿總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政治干預行動，23日宣布辭職，導致政經界連環波動，巴西股匯市24日雙雙暴跌，大盤跌幅一度近10%，巴西貨幣（巴西雷亞爾）大幅貶值，兌美元紀錄再壓低點。

放款與投資持續成長　3月M1B及M2年增率雙增

放款與投資持續成長　3月M1B及M2年增率雙增

低利率時代　退休族靠3招養大荷包

低利率時代　退休族靠3招養大荷包

後疫情時代　全球經濟面臨「二高一低」現象

後疫情時代　全球經濟面臨「二高一低」現象

台股量縮震盪　收盤小跌19點收10347點

台股量縮震盪　收盤小跌19點收10347點

關鍵字：

台股股市股票投資股價財報選股

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥Party Boys名單被扒！

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

快訊／周揚青直接點名愷樂！

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

周揚青發文砲轟羅志祥！Hebe說話了

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面