教廷：教宗近期沒有計劃訪陸　疫情導致多項出訪計劃取消

▲教宗去年底曾訪問日本。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

義大利媒體日前報導，教廷正安排教宗方濟各（Pope Francis）訪問中國大陸，第一站就是武漢。不過，教廷新聞室與大陸官媒《環球時報》英文版近日都否認此消息，強調教宗短期內沒有訪中計畫，《環球時報》更是以「假新聞」（Fake News）來形容此傳聞。

教廷新聞室22日回答天主教媒體《天亞社》提問指出，由於全球疫情蔓延，教宗今年原訂的多項出訪計畫都已取消或延期，短期內沒有規劃任何出訪行程，也不會進行出訪，有關教宗訪中的臆測毫無根據。

▼教宗先前被拍到咳嗽、擤鼻涕的畫面。（圖／達志影像／美聯社）



《環球時報》英文版則在21日以「假新聞」報導此消息，並引述教廷內部人士說法指出，教宗計劃訪中的消息「完全是假新聞」，先前義大利傳媒的報導全都不是事實。

《環球時報》英文版也訪問了教廷宗座科學院（教皇科學院）的院長索隆多主教（Marcelo Sanchez Sorondo），他表示，沒有聽說相關消息，但認為不是事實，「不過，教宗有時的確會做一些令人驚訝的事情，還有也會參觀遭受苦難的地方。」

此外，外交部20日也曾針對此事回應，發言人歐江安表示，義大利媒體的報導內容，是一則未經過查證的傳言，因此外交部不會評論，「駐教廷大使館與教廷一向保持密切聯繫，綜整駐館日前向教廷瞭解，該消息為義大利媒體報導，未經過查證的小道消息，因此外交部不會評論。」

▼教宗訪日期間與德仁天皇會面。（圖／路透）

